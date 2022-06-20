Зеленский рассказывает Африканскому союзу — Экономика — война на Украине: Африка — «заложник» украинско-российской войны

На этом фото, предоставленном пресс-службой Президента Украины в субботу, 18 июня 2022 года, Президент Украины Владимир Зеленский осматривает поврежденные здания во время посещения разрушенной войной Николаевской области. АП

Но он сказал, что Киев ведет «сложные переговоры» об отмене эмбарго на зерно в своих черноморских портах из-за российской морской блокады.

«Африка фактически является заложницей… тех, кто вел войну против нашего государства», — заявил Зеленский в выступлении перед Африканским союзом.

Российское вторжение и блокада портов Украины нанесли ущерб экспорту зерна от одного из крупнейших в мире производителей зерна, привели к острой нехватке зерна и удобрений и поставили сотни миллионов людей под угрозу голодной смерти.

«Эта война может показаться вам и вашим странам очень далекой. Но катастрофически растущие цены на продовольствие уже привели (войну) в дома миллионов африканских семей», — сказал он.

«Несправедливый уровень цен на продовольствие, спровоцированный войной с Россией, болезненно ощущается на всех континентах. К сожалению, это может стать особой проблемой для ваших стран».

Хотя глобальный зерновой кризис будет продолжаться до тех пор, пока Россия оказывает давление на свою «колониальную войну», он сказал, что Украина делает все возможное, чтобы освободить свои порты, а также пытается «построить новую логистическую цепочку» для 25 миллионов тонн зерна. внутри. его пределы.

«Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать наши украинские порты. Но пока нет никакого прогресса, потому что не найден реальный инструмент, чтобы Россия больше не атаковала их», — признал он.

Пока мировые организации не нашли способа убедить Россию прекратить завоевания.

Вот почему мировой продовольственный кризис продолжается до тех пор, пока продолжается эта колониальная война».

По его словам, Киев хочет «интенсифицировать» диалог со странами-членами Африканского союза и вскоре назначит специального представителя по Африке.

Он также предложил открыть обсуждение «большой политической и экономической конференции» по отношениям между Украиной и Африкой.

Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл поблагодарил Зеленского в Twitter и сказал, что Африка «по-прежнему привержена соблюдению норм международного права, мирному разрешению конфликтов и свободной торговле».

Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат также подчеркнул в своем твите «настоятельную необходимость диалога для прекращения конфликта, чтобы позволить миру вернуться в регион и восстановить глобальную стабильность».

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