Зеленский требует жесткой защиты украинского экспортного коридора зерна

Министр Турции ожидает продолжения зерновой сделки с Россией

Атаки России на украинскую инфраструктуру привели к отключению электроэнергии

Началась эвакуация мирных жителей из других областей Херсонщины

Киев/МИКОЛЕВ, Украина (Рейтер) — Президент Владимир Зеленский заявил, что мир должен жестко отреагировать на любые попытки России нарушить работу украинского экспортного коридора зерна, загрузив больше судов, несмотря на то, что Москва приостановила свое участие в сделке, заключенной при посредничестве ООН.

Одним из глобальных последствий войны России с соседом стала нехватка продовольствия и кризис стоимости жизни во многих странах, а сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции 22 июля, обеспечила безопасный проход для судов, перевозящих зерно и другие удобрения. экспорт. .

Россия вышла из сделки в выходные, заявив, что не может гарантировать безопасность гражданских судов из-за нападения на ее флот в Черном море.

В видеообращении поздно вечером во вторник Зеленский сказал, что благодаря работе Турции и Организации Объединенных Наций корабли с грузом все еще отправляются из украинских портов.

«Но нужна надежная и долгосрочная защита зернового коридора», — сказал Зеленский.

«Россия должна четко осознавать, что на любые шаги, направленные на срыв нашего экспорта продовольствия, она получит жесткий ответ со стороны мира», — заявил Зеленский. «Очевидно, что речь здесь идет о жизни десятков миллионов людей».

Сделка по зерну направлена ​​на то, чтобы помочь предотвратить голод в бедных странах за счет увеличения поставок пшеницы, подсолнечного масла и удобрений на мировые рынки и смягчения резкого роста цен. Он нацелен на довоенный уровень в 5 миллионов метрических тонн, экспортируемых из Украины каждый месяц.

Координатор ООН по экспорту зерна и удобрений в рамках соглашения сообщил во вторник в Twitter, что ожидает выхода груженых судов из украинских портов в четверг. Министр инфраструктуры Украины Александр Кобраков сообщил в Twitter, что в четверг через пролив должны пройти восемь судов.

После двукратного разговора со своим российским коллегой в течение нескольких дней министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду на продолжение сделки, добавив, что он ожидает ответа от России «сегодня и завтра».

Отключение энергии

Россия обстреляла ракетами украинские города, в том числе столицу Киев, что президент Владимир Путин назвал ответом на нападение на российский Черноморский флот в минувшие выходные. Украина заявила, что сбила большую часть этих ракет, но некоторые из них поразили электростанции, отключив электричество и водоснабжение.

В девяти районах были перебои с подачей электроэнергии.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением предстоящую зиму», — сказал Зеленский. «Но мы должны понимать, что Россия сделает все, что в ее силах, чтобы разрушить нормальную жизнь».

[1/7] Торговые суда, в том числе те, которые участвуют в черноморской сделке по зерну, ждут, чтобы пересечь пролив Босфор у берегов Йеникапы туманным утром в Стамбуле, Турция, 31 октября 2022 года. REUTERS/Umit Bektas

Соединенные Штаты осудили атаки, заявив, что в понедельник и вторник было выпущено около 100 ракет по объектам водоснабжения и энергоснабжения.

«По мере снижения температуры эти российские атаки, направленные на усугубление человеческих страданий, становятся особенно отвратительными», — заявил журналистам на ежедневном брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям.

Херсон эвакуация

Во вторник Россия попросила мирных жителей покинуть территорию вдоль восточного берега реки Днепр в Херсонской области Украины, что является серьезным продолжением приказа об эвакуации, который, по словам Киева, равнозначен насильственному перемещению оккупированных территорий.

Ранее Россия приказала гражданским лицам покинуть контролируемый ею анклав на западном берегу реки, где уже несколько недель продвигаются украинские войска с целью захватить Херсон, первый город, захваченный российскими войсками после вторжения в Украину. 24 февраля.

Российские официальные лица заявили во вторник, что они расширили приказ, включив в него также 15-километровую буферную зону вдоль восточного берега. Украина заявляет, что выселения включают в себя насильственную депортацию с оккупированных территорий, что является военным преступлением.

Устье Днепра стало одним из важнейших фронтов войны.

Президент оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил в видеообращении, что семь городов на восточном берегу, в том числе основные населенные пункты вдоль этой реки, будут эвакуированы.

Российские власти в Херсонской области заявили, что принудительная эвакуация жителей Каховского района, в районе Новокаховской ГЭС, начнется 6 ноября.

Москва обвинила Киев в планировании применения так называемой «грязной бомбы» для распространения радиации или взрыва плотины для затопления городов и сел Херсонской области. Киев говорит, что обвинения в том, что он будет использовать такую ​​тактику на своей территории, абсурдны, но что Россия может сама планировать такие действия, чтобы обвинить Украину.

В городе Бахмут, который является целью российских вооруженных сил в их медленном продвижении через восточную часть Донецкой области, некоторые жители отказались уходить из-за усиления боев.

«Остаются только сильнейшие, — говорит Любовь Коваленко, 65-летняя пенсионерка. — Скажем так, бедняги. Все носят то, что у нас осталось.

Родион Мирошник, «посол» соседней оккупированной Россией Луганской области, заявил, что российские войска и их союзники отразили украинские атаки на города Кремина и Белгоровка.

Москва описывает свои действия на Украине как «специальные военные операции по разоружению и «дискредитации» своего соседа, а Украина и страны Запада отвергли это как необоснованный предлог для вторжения.

Об этом сообщает агентство Reuters. Написано Грантом МакКоллом и Линкольном Фестом; Монтаж Саймон Кэмерон-Мур

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