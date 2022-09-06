Зеленский: Украинская АЭС «в шаге от радиационной катастрофы»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что атомная электростанция находится «в одном шаге от радиологической катастрофы», поскольку в понедельник российские бомбардировки повредили одну из ее линий электропередач.

«Сегодня последняя линия электропередач, соединяющая завод с энергосистемой Украины, была повреждена в результате очередного провокационного российского обстрела. В очередной раз — уже второй раз — из-за российской провокации Запорожская станция находится в одном шаге от радиационного катастрофа», Зеленский Об этом он заявил во время выступления президента.

«Я считаю то, что Россия делает это сейчас, в преддверии Международного агентства по атомной энергии [International Atomic Energy Agency] Очень красноречивые выводы. Бомбардировка земель ЗАЭС [Zaporizhzhya Nuclear Power Plant] Это означает, что террористическое государство не заботится о том, что говорит Международное агентство по атомной энергии, и не заботится о том, что решает международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы как можно дольше сохранить ситуацию в худшем случае».

Президент Украины призвал международное сообщество признать Москву террористической державой и усилить санкции против нее.

МАГАТЭ отдельно Вышло обновление в понедельник Он сообщил, что Украина обратилась в агентство, чтобы сообщить МАГАТЭ, что резервная линия электропередач частично подключена к ЗАЭС пришлось отключить для тушения пожара, но обошлось без повреждений.

События происходят в связи с тем, что два эксперта из Международного агентства по атомной энергии должны остаться на объекте для наблюдения за атомной электростанцией, где в прошлом месяце российские военные бомбили Запорожскую станцию, что вызывает опасения возможной ядерной аварии.

«Главный директор [Raphael Mariano] Гросси во вторник опубликует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями в Украине, включая выводы миссии на ЗАЭС, а позже в тот же день проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии на АЭС», — говорится в сообщении МАГАТЭ. в его обновлении.