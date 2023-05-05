Зеленский хочет расследования Путина; Россия обвиняет США в беспилотниках

ГААГА, Нидерланды >> В четверг Украина и Россия усилили свою военную риторику: президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Владимир Путин будет наказан за военные преступления, а Кремль обвинил Соединенные Штаты в причастности к покушению на Россию. Президент.

Лидеры стран неоднократно лично нападали друг на друга во время войны, которую Россия начала, вторгшись в Украину в феврале 2022 года. Последний взрыв произошел в среду, когда Россия заявила, что Украина атаковала Кремль в Москве с помощью беспилотников, нацеленных на убийство Путина.

Зеленский отрицал, что украинские силы несут ответственность за удар беспилотника. Кремль пообещал неуказанный ответ за то, что он назвал «террористическим» актом, а прокремлевские деятели призвали к убийству высокопоставленных украинских лидеров.

До сих пор неясно, что произошло во время предполагаемого нападения.

Пресс-секретарь Путина обвинил США во вмешательстве в четверг. Чтобы заручиться внутренней поддержкой войны, Москва часто пыталась обвинить Вашингтон в попытке уничтожить Россию посредством помощи Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во время ежедневной телефонной конференции, что Кремль «хорошо понимает, что решение о подобных действиях и терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне».

«Тогда Киев делает то, что ему говорят», — сказал Песков, не представив доказательств своего утверждения.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США в Белом доме, назвал это заявление «нелепым». Зеленский в Нидерландах сказал, что его «не интересуют» комментарии Кремля.

Представители американской разведки все еще пытаются определить, кто стоит за инцидентом с беспилотником, и изучают различные возможности, в том числе операцию под чужим флагом со стороны России или маргинальной группы, симпатизирующей Украине.

Но чиновник, который говорил в четверг на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос, сказал, что у сотрудников разведки до сих пор нет конкретных ответов. Чиновник добавил, что администрация Байдена «определенно не поддержит забастовку против Путина».

Главный советник Зеленского Михаил Подоляк заявил в четверг, что Россия «инсценировала» удар беспилотника. Он сослался на то, что российские государственные СМИ задержали сообщение об этом, а также на «одновременное видео с разных ракурсов», которое, по-видимому, показывает последствия теракта в 2:30 ночи.

Вашингтонский Институт изучения войны также обнаружил доказательства инсценировки войны.

«Возможно, Россия совершила нападение, пытаясь донести войну до внутренней аудитории и создать условия для более широкой социальной мобилизации», — заявили в аналитическом центре.

Учитывая недавние шаги России по усилению обороны, «крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько уровней противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо над сердцем Кремля», — заявили в ISW.

В Гааге, где находится Международный уголовный суд, Зеленский призвал мировое сообщество привлечь Путина к ответственности и сказал судьям суда по военным преступлениям, что российский лидер «заслуживает наказания за (свои) преступления здесь, в международной столице». закон.»

В марте МУС выдал ордер на арест за военные преступления, обвинив Путина в личной ответственности за похищение детей из Украины. ООН Это первый случай, когда Всемирный суд выдал ордер на главу одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Через день после визита Зеленского в Нидерланды он посетил Финляндию, которая в прошлом месяце вдвое увеличила границу НАТО с Россией, присоединившейся в прошлом месяце к военному альянсу.

Украинский президент воспользовался своим визитом, чтобы призвать премьер-министров Бельгии и Нидерландов прислать современные истребители, чтобы его страна могла добиться «справедливости на поле боя». Зеленский успешно мобилизовал значительную военную и политическую поддержку Запада для обороны Украины с начала войны.

Зеленский путешествовал на поставленном голландцами самолете и броневике, охрана была усилена при его появлении. На следующей неделе он, как ожидается, поедет в Берлин, столицу Германии, являющейся экономическим центром ЕС, в ходе последнего противостояния Запада с Путиным.

Поездки Зеленского принесли свои плоды. После поездки в Вашингтон в декабре прошлого года, а затем в Лондон, Париж и Брюссель в феврале Украина получила тяжелую артиллерию и танки.

Но шансы на то, что Путин предстанет перед судом в Гааге, невелики. Суд, который преследует лиц за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию, не имеет полиции для обеспечения соблюдения своих ордеров. Российский лидер вряд ли посетит какое-либо из 123 государств-членов МУС, которые обязаны арестовать его, если смогут.

На поле боя украинские военные заявили, что на трех российских беспилотниках, которые нанесли удар по южному городу Одессе рано утром в четверг, были написаны слова «за Москву» и «за Кремль», которые, по-видимому, были отправлены в отместку за объявленный удар по Кремлю.

Киев, столица Украины, в третий раз за четыре дня подвергся авиаударам в четверг утром, но системы обороны перехватили все беспилотники и ракеты. В ночь на четверг снова зазвучали сирены воздушной тревоги. После отбоя украинские военные заявили, что сбили один из собственных беспилотников, который «потерял контроль» над столицей, но, как сообщается, по крайней мере один дрон был сбит в другой части города. Понятно, русский он или украинец.

Когда завыли сирены воздушной тревоги, люди укрылись в подземных туннелях под киевским Майданом. Две зенитные ракеты пронеслись по вечернему небу, и раздался громкий взрыв. Непосредственных жертв не было.

В России беспилотники нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в южных регионах страны недалеко от Украины, что, по всей видимости, представляет собой серию атак на топливные склады в тылу врага, сообщили российские СМИ в четверг.

Российское государственное информационное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что четыре беспилотника нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, который граничит с Крымским полуостровом с Россией. Сообщается, что пострадал еще один объект в Ростовской области.

Нидерланды активно поддерживали украинские военные действия. Правительство премьер-министра Марка Радда обязалось закупить у Дании 14 современных танков Leopard 2. Ожидается, что они будут доставлены в следующем году.

Нидерланды покупают для Украины не менее 100 старых танков Panther 1 вместе с Германией и Данией.

Кроме того, правительство Нидерландов направило в Украину два зенитно-ракетных комплекса Patriot, два морских тральщика и военных судмедэкспертов для оказания помощи в расследовании военных преступлений.

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Амир Мадани сообщает из Вашингтона.