Зеленые в Германии выбрали Бурбока кандидатом на пост канцлера

БЕРЛИН. Две крупнейшие партии Германии объявили своих кандидатов на пост канцлера в понедельник и рано утром во вторник, поскольку зеленые отправили своего динамичного, но неопытного лидера, 40-летнюю Аналину Бурбук, на борьбу с 60-летним Армином Лаше, главой крупнейшей консервативной партии. Кто победил в результате всеобщей раздельной борьбы за власть.
Наряду с 62-летним Олафом Шульцем, который баллотируется от социал-демократов, эти назначения расширили круг кандидатов, стремящихся заменить Ангелу Меркель, которая в сентябре уйдет с политической сцены после 16 лет работы в качестве советника. Впервые в гонке противостоит представительница поколения после воссоединения страны миссис Бурбок ее традиционные политические силы.
Опросы показывают, что Партия зеленых занимает второе место в национальном масштабе после консерваторов при поддержке примерно 22 процентов, и впервые с тех пор, как партия приняла свою современную форму в 1993 году, у зеленых произошел настоящий раскол в канцелярии. Партия – серьезный кандидат на пост канцлера, хотя ей, вероятно, придется рассчитывать на поддержку других партий для построения коалиционного правительства.
Выбор консерваторами г-на Лашета, лидера Христианско-демократического союза и губернатора земли Северный Рейн-Вестфалия, был сделан после нескольких дней спорных дебатов, что отражает проблемы, с которыми тори сталкиваются при переосмыслении себя, когда г-жа Меркель готовится покинуть канцелярию канцлера.
Хотя консерваторы остаются самой сильной партией с поддержкой чуть менее 30 процентов, острые разногласия по поводу их кандидата на пост канцлера испортили единство внутри блока, угрожая оттолкнуть избирателей. Партия также пострадала от растущей, неустойчивой реакции на эпидемию и медленного внедрения вакцины, поскольку с начала года ее популярность упала на 10 процентных пунктов.
Но на прошлой неделе консерваторы доминировали. Тотальный бой За выдвижение между г-ном Лаше и более молодым лидером Баварского христианского социального союза Маркусом Сёдером, 54 года.
Г-на Сёдера воодушевила его популярность среди немцев, и он стремился извлечь из этого выгоду, чтобы вырвать кандидатуру канцлера у г-на Лашета, чей ориентированный на консенсус стиль до сих пор не мог заинтересовать электорат. Вызов г-на Содера перевернул давнюю традицию, позволявшую гораздо более крупному лидеру ХДС быть кандидатом по умолчанию на высший государственный пост.
Лидеры Исполнительного совета христианских демократов проголосовали за г-на Лашетта с большим перевесом рано утром во вторник, заявила партия через несколько часов после того, как г-н Содер выступил с заявлением, в котором он согласился принять решение руководства CDC, пока он также пытался. Позиционировать себя главным кандидатом.
Влиятельные лидеры христианских демократов опасались дезертировать диссидента г-на Содера. Другие видели в сильной политической сети г-на Лашета и его стремлении к достижению консенсуса элементы, необходимые для того, чтобы вести страну к будущему после Меркель.
Напротив, срок выдвижения г-жи Бурбок истек. ЗеленьДругой капитан, 51-летний Роберт Хабик, был настроен. Партия готовится обратиться не только к немцам, которых привлекает ее традиционная позиция по защите окружающей среды, но и к тем, кто стремится к более динамичному и молодому присутствию в стране, которая уже 16 лет находится под руководством одного и того же консервативного канцлера.
«Я хочу сделать предложение о моей кандидатуре всему сообществу», – сказала г-жа Бурбок в своей приветственной речи, призывая к улучшению положения немцев в сельской местности и низкооплачиваемых рабочих. Она также подчеркнула важность обеспечения того, чтобы Германия достигла своих целей по сокращению выбросов, связанных с изменением климата, сохраняя при этом промышленный центр.
Как соруководитель своей партии с 2018 года г-жа Бурбок пользуется уважением за ее внимание к деталям и предпочтение честной критики и предложений по улучшению по сравнению со спамом или громкими речами. Принимая кандидатуру в понедельник, она признала, что у нее нет прямого опыта работы в политическом офисе, описав это как силу, которая поможет ей и ее партии возродить Германию.
«Я никогда не была канцлером и никогда не была министром», – сказала г-жа Бурбок. «Я баллотируюсь за обновление, а другие представляют статус-кво», – сказала она, добавив: «Я думаю, этой стране нужно новое начало».
Консерваторы доминировали на политическом ландшафте современной Германии и занимали канцелярию в течение последних 30 лет, за исключением семи лет, когда социал-демократы возглавляли страну с 1998 по 2005 год в коалиции с Партией зеленых в качестве младшего партнера.
Г-жа Бурбок, единственная женщина в гонке, родилась в 1980 году и выросла за пределами Ганновера. Сейчас она живет со своим мужем и двумя детьми в восточной части земли Бранденбург, где она была лидером зеленых в течение четырех лет, до 2013 года.
«Я из поколения, которое уже не молодое, но и не старое, поколение, выросшее в объединенной Германии и общей Европе», – сказала она.
Г-жа Бурбок часто называла свой опыт соревновательной игры на батуте формированием ее подхода к политике, подчеркивая важность смелости и командной работы. Он приобрел репутацию сильного переговорщика, как в результате разговоров о плане Германии, так и в Прекратите использовать древесный уголь И переговоры 2017 года с партией Меркель о возможном трехстороннем союзе Свернут Когда либерал-демократы, традиционная партия свободного рынка Германии, ушли.
Популярность г-на Лаше снизилась на национальной сцене, где ему не хватает харизмы, а также в его родном штате Северный Рейн-Вестфалия, где более половины населения заявили, что недовольны его игрой. Он выиграл гонку за то, чтобы возглавить христианских демократов с речью, призывающей к единству и доверию, основанной на его личной истории как сына шахтера, выросшего в промышленном центре Германии, что помогло ему победить в значительной степени скучной кампании.
Кристофер Ф. Швиц подготовил этот отчет.