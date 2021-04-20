Зеленые в Германии выбрали Бурбока кандидатом на пост канцлера

БЕРЛИН. Две крупнейшие партии Германии объявили своих кандидатов на пост канцлера в понедельник и рано утром во вторник, поскольку зеленые отправили своего динамичного, но неопытного лидера, 40-летнюю Аналину Бурбук, на борьбу с 60-летним Армином Лаше, главой крупнейшей консервативной партии. Кто победил в результате всеобщей раздельной борьбы за власть.

Наряду с 62-летним Олафом Шульцем, который баллотируется от социал-демократов, эти назначения расширили круг кандидатов, стремящихся заменить Ангелу Меркель, которая в сентябре уйдет с политической сцены после 16 лет работы в качестве советника. Впервые в гонке противостоит представительница поколения после воссоединения страны миссис Бурбок ее традиционные политические силы.

Опросы показывают, что Партия зеленых занимает второе место в национальном масштабе после консерваторов при поддержке примерно 22 процентов, и впервые с тех пор, как партия приняла свою современную форму в 1993 году, у зеленых произошел настоящий раскол в канцелярии. Партия – серьезный кандидат на пост канцлера, хотя ей, вероятно, придется рассчитывать на поддержку других партий для построения коалиционного правительства.

Выбор консерваторами г-на Лашета, лидера Христианско-демократического союза и губернатора земли Северный Рейн-Вестфалия, был сделан после нескольких дней спорных дебатов, что отражает проблемы, с которыми тори сталкиваются при переосмыслении себя, когда г-жа Меркель готовится покинуть канцелярию канцлера.