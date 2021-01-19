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Землетрясение в Аргентине: в провинции Сан-Хуан произошло землетрясение 6,4 балла, предупреждений о цунами не было

19 января, 2021
Toma Kulikov

По всей стране последовала серия подземных толчков. Афтершок магнитудой 5,0 ударил в 27 км (около 16,8 миль) к юго-юго-западу от Нуэво-де-Хулио, примерно в 1000 км (620 миль) к востоку от первого землетрясения и примерно через 20 минут после этого.

Затем в том же районе, что и первое, произошло землетрясение магнитудой 4,9, за которым последовало землетрясение силой 5,3 балла.

Землетрясения магнитудой 4,9, 5,0 и 5,3 считаются афтершоками, потому что они меньше по размеру, чем основное землетрясение, и находятся в той же области.

Согласно имеющимся данным, согласно данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), в настоящее время риска цунами нет.

Губернатор Сан-Хуана Серджио Унак призвал людей сохранять спокойствие после землетрясений.

«Давайте применять все меры, которые мы узнали, для предотвращения несчастных случаев, в то время как мы стремимся знать последствия (землетрясения), чтобы сотрудничать во всем, что необходимо», – написал он в Twitter.

UNAC добавил, что округ работает с гражданскими силами и силами безопасности, чтобы отреагировать, а также с муниципалитетами, чтобы отреагировать на «заботу о них».

В своем первоначальном заявлении PTWC зафиксировала глубину землетрясения на уровне около 20 километров (12,43 мили).

Корреспондент CNN сказал Espanol, Агустина Монтаньо в Сан-Хуане, что это было «сильное» землетрясение, добавив, что все упало на полки в его доме.

Это развивающаяся история, и это еще не все.

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