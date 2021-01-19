Землетрясение в Аргентине: в провинции Сан-Хуан произошло землетрясение 6,4 балла, предупреждений о цунами не было

По всей стране последовала серия подземных толчков. Афтершок магнитудой 5,0 ударил в 27 км (около 16,8 миль) к юго-юго-западу от Нуэво-де-Хулио, примерно в 1000 км (620 миль) к востоку от первого землетрясения и примерно через 20 минут после этого.

Затем в том же районе, что и первое, произошло землетрясение магнитудой 4,9, за которым последовало землетрясение силой 5,3 балла.

Землетрясения магнитудой 4,9, 5,0 и 5,3 считаются афтершоками, потому что они меньше по размеру, чем основное землетрясение, и находятся в той же области.

Согласно имеющимся данным, согласно данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), в настоящее время риска цунами нет.