Землетрясение в Афганистане унесло жизни по меньшей мере 1000 человек, оказавшихся под завалами

КАБУЛ (Рейтер) — Число погибших в результате землетрясения в среду в Афганистане достигло 1000 человек, более 600 получили ранения, и ожидается, что число погибших будет расти по мере того, как информация поступает из отдаленных горных деревень, сообщили официальные лица по управлению стихийными бедствиями.

Дома превратились в руины, а тела позже были сброшены на землю. Землетрясение магнитудой 6,1Снимки показали в афганских СМИ.

На снимках видно, что неизвестное количество людей осталось в ловушке под завалами и в отдаленных районах. Работники здравоохранения и спасателей заявили, что спасательные операции осложнялись тяжелыми условиями, включая дождь, оползни и наличие множества деревень, расположенных в труднодоступных холмистых районах.

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Отвечая на вопрос медицинского работника крупной больницы в Пактике, он сказал: «Многие люди все еще погребены под землей. Прибыли спасательные команды из Исламского Эмирата, которые с помощью местных жителей пытаются извлечь погибших и раненых». Он остается анонимным, так как не уполномочен общаться со СМИ.

Спасательная операция станет серьезным испытанием для властей радикальных исламистских талибов, захвативших страну в августе прошлого года после двух десятилетий войны и лишенных международной помощи из-за санкций. Министерство обороны, возглавляемое талибами, возглавляет спасательные работы.

Организация Объединенных Наций заявила, что развертывает медицинские бригады и предоставляет медикаменты, но у нее нет поисково-спасательных сил в Афганистане.

Салах ад-Дин аль-Айюби, представитель министерства внутренних дел, сказал, что число погибших, вероятно, возрастет, «поскольку некоторые деревни расположены в отдаленных районах в горах, и для сбора подробностей потребуется некоторое время».

Сильнейшее землетрясение за 20 лет

Геологическая служба США заявила, что произошедшее в среду землетрясение стало самым смертоносным в Афганистане с 2002 года. Оно произошло примерно в 44 километрах (27 милях) от юго-восточного города Хост, недалеко от границы с Пакистаном.

Около 119 миллионов человек ощутили сотрясение в Пакистане, Афганистане и Индии, однако немедленных сообщений о разрушениях или травмах в Пакистане не поступало, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в Twitter.

EMSC оценил силу землетрясения в 6,1 балла, хотя USGC заявила, что она составила 5,9 балла.

Эксперты по стихийным бедствиям и гуманитарные работники заявили, что бедные холмистые районы, пострадавшие от землетрясения, были особенно уязвимы, поскольку оползни и плохо построенные дома вызвали широкомасштабные разрушения.

Люди несут раненых в вертолет после сильного землетрясения в провинции Пактика, Афганистан, 22 июня 2022 года. Скриншот из видео. Информационное агентство «Бахт» / Бюллетень через Reuters Читать далее

«Мы все спали в доме… и комната упала на нас», — сказал Жюль Фараз, лечившийся от травм вместе с женой и детьми в больнице в восточной провинции Пактика. Он сказал, что некоторые члены семьи были убиты.

«В нашем районе разрушены все дома, не один, а весь район», — добавил он.

Аль-Аюби сказал, что большинство подтвержденных смертей произошло в Пактике, где 255 человек погибли и более 200 получили ранения, в провинции Хост 25 человек погибли и 90 были госпитализированы.

Хайбатулла Ахундзаде, верховный лидер правящего движения «Талибан», выразил соболезнования в заявлении.

Проблема, стоящая перед афганскими властями, усугубилась недавним наводнением в нескольких районах, в результате которого были заблокированы участки автомагистралей.

Афганистан также страдает от тяжелого экономического кризиса. В ответ на захват власти талибами в прошлом году несколько стран ввели санкции против банковского сектора Афганистана и сократили помощь в целях развития на миллиарды долларов.

Однако гуманитарная помощь от международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, по-прежнему

Представитель министерства иностранных дел заявил, что талибы приветствуют международную помощь. Несколько стран, в том числе соседние Пакистан и Иран, заявили, что отправляют гуманитарную помощь, включая продукты питания и лекарства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН полностью мобилизована для оценки потребностей и оказания первоначальной поддержки.

«Мы рассчитываем на то, что международное сообщество поможет поддержать сотни семей, пострадавших от последнего стихийного бедствия. Настало время проявить солидарность», — сказал он в своем заявлении.

Большая часть южной Азии сейсмически активна, потому что тектоническая плита, известная как Индийская плита, вдавливается на север в Евразийскую плиту. Читать далее

В 2015 году в отдаленном северо-восточном Афганистане произошло землетрясение, в результате которого погибло несколько сотен человек в Афганистане и соседнем северном Пакистане.

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(Репортаж Мухаммеда Юнуса Явара в Кабуле и Джебрана Ахмада в Пешаваре). Дополнительные репортажи Кабульского отдела новостей и Чобхэма Калии в Бангалоре, Аласдера Пала в Дели и Мишель Николс в Организации Объединенных Наций; Авторы Шарлотта Гринфилд и Джебран Башимам; Под редакцией Лизы Шумейкер и Розальбы О’Брайен

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