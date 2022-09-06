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Землетрясение в Китае: число погибших в провинции Сычуань возросло до 65 человек

6 сентября, 2022
Toma Kulikov

По сообщениям государственных СМИ, во вторник все еще ощущались афтершоки, на следующий день после того, как Геологическая служба США сообщила, что около 13:00 в понедельник около 13:00 в районе к юго-западу от столицы провинции Сычуань Чэнду произошло землетрясение магнитудой 6,6.

По данным официальных СМИ, на данный момент сообщается о 248 раненых и по меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести.

На кадрах видно, как спасатели перевозят раненых через временные мосты в уезде Лудин недалеко от эпицентра.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 43 км к юго-востоку от города Кандин с населением около 100 000 человек. Он добавил, что, по оценкам, более миллиона жителей близлежащих районов испытали умеренные толчки после землетрясения.

Некоторые дома были сильно повреждены землетрясением, и появились изображения, показывающие, что целые здания рухнули на груды кирпичей и деревянных балок.

Обрушение дома в округе Люодин, округ Ганзи, провинция Сычуань, Китай, 5 сентября 2022 года.

По данным Государственного совета Китая, в понедельник Китай активировал аварийное реагирование третьего уровня и направил спасателей в уезд Луодин. Китайская телекомпания CGTN сообщила, что спасатели помогают расчищать дороги, заблокированные оползнями, вызванными землетрясением.

Провинция Сычуань с населением 84 миллиона человек уже пережила очень тяжелое лето перед сильным землетрясением. За последние два месяца провинция пострадала засуха и его Самая сильная жара за 60 лет.

Не имеющий выхода к морю регион подвержен землетрясениям из-за разлома Лангмэньшань, который проходит через горы Сычуань.

а В 2008 году в провинции Сычуань произошло землетрясение силой 7,9 балла. Это был один из самых опустошенных районов страны. Почти 90 000 человек погибли, а толчки ощущались в городах на расстоянии более 1450 километров (900 миль).
прошедший годземлетрясение магнитудой 6,0 произошло в провинции Сычуань, в результате чего три человека погибли и 60 получили ранения, по данным государственных СМИ того времени.

Ханна Ричи из CNN внесла свой вклад в этот отчет.

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