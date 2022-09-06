Землетрясение в Китае: число погибших в провинции Сычуань возросло до 65 человек

По сообщениям государственных СМИ, во вторник все еще ощущались афтершоки, на следующий день после того, как Геологическая служба США сообщила, что около 13:00 в понедельник около 13:00 в районе к юго-западу от столицы провинции Сычуань Чэнду произошло землетрясение магнитудой 6,6.

По данным официальных СМИ, на данный момент сообщается о 248 раненых и по меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести.

На кадрах видно, как спасатели перевозят раненых через временные мосты в уезде Лудин недалеко от эпицентра.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 43 км к юго-востоку от города Кандин с населением около 100 000 человек. Он добавил, что, по оценкам, более миллиона жителей близлежащих районов испытали умеренные толчки после землетрясения.