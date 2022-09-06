Землетрясение в Китае: число погибших в провинции Сычуань возросло до 65 человек

По сообщениям государственных СМИ, во вторник все еще ощущались афтершоки, на следующий день после того, как Геологическая служба США сообщила, что около 13:00 в понедельник около 13:00 в районе к юго-западу от столицы провинции Сычуань Чэнду произошло землетрясение магнитудой 6,6.
По данным официальных СМИ, на данный момент сообщается о 248 раненых и по меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести.
На кадрах видно, как спасатели перевозят раненых через временные мосты в уезде Лудин недалеко от эпицентра.
Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 43 км к юго-востоку от города Кандин с населением около 100 000 человек. Он добавил, что, по оценкам, более миллиона жителей близлежащих районов испытали умеренные толчки после землетрясения.
Некоторые дома были сильно повреждены землетрясением, и появились изображения, показывающие, что целые здания рухнули на груды кирпичей и деревянных балок.
По данным Государственного совета Китая, в понедельник Китай активировал аварийное реагирование третьего уровня и направил спасателей в уезд Луодин. Китайская телекомпания CGTN сообщила, что спасатели помогают расчищать дороги, заблокированные оползнями, вызванными землетрясением.
Не имеющий выхода к морю регион подвержен землетрясениям из-за разлома Лангмэньшань, который проходит через горы Сычуань.
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