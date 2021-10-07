Землетрясение в Пакистане: после землетрясения силой 5,9 балла в провинции Белуджистан погибло не менее 20 человек

Геологическая служба США первоначально измерила силу землетрясения на уровне 5,7, но через несколько часов она изменилась до 5,9. Он также скорректировал глубину с 20,8 км (12,9 миль) до 9 км (5,6 миль).
По данным Balochistan Levi’s Force, полувоенной правоохранительной группы провинции, в результате землетрясения обрушились некоторые дома в Харнае.
Сохаил Африди, комиссар округа Харнай, подтвердил гибель детей во время продолжающихся спасательных работ.
«С трех часов утра идет спасательная операция. Раненых доставили в больницу на вертолете», – сказал Африди, добавив, что ситуация «сейчас находится под контролем».
Организация социального обеспечения Edhi Foundation сообщила CNN, что Харней расположен в сельской местности и до него нелегко добраться.
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