Землетрясение в Пакистане: после землетрясения силой 5,9 балла в провинции Белуджистан погибло не менее 20 человек

По данным агентства, землетрясение произошло около удаленного горного города Харнаи в провинции Белуджистан примерно в 3 часа ночи по местному времени. USGS (USGS).

Геологическая служба США первоначально измерила силу землетрясения на уровне 5,7, но через несколько часов она изменилась до 5,9. Он также скорректировал глубину с 20,8 км (12,9 миль) до 9 км (5,6 миль).

По данным Balochistan Levi’s Force, полувоенной правоохранительной группы провинции, в результате землетрясения обрушились некоторые дома в Харнае.

Сохаил Африди, комиссар округа Харнай, подтвердил гибель детей во время продолжающихся спасательных работ.