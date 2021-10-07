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Землетрясение в Пакистане: после землетрясения силой 5,9 балла в провинции Белуджистан погибло не менее 20 человек

7 октября, 2021
Toma Kulikov
По данным агентства, землетрясение произошло около удаленного горного города Харнаи в провинции Белуджистан примерно в 3 часа ночи по местному времени. USGS (USGS).

Геологическая служба США первоначально измерила силу землетрясения на уровне 5,7, но через несколько часов она изменилась до 5,9. Он также скорректировал глубину с 20,8 км (12,9 миль) до 9 км (5,6 миль).

По данным Balochistan Levi’s Force, полувоенной правоохранительной группы провинции, в результате землетрясения обрушились некоторые дома в Харнае.

Сохаил Африди, комиссар округа Харнай, подтвердил гибель детей во время продолжающихся спасательных работ.

«С трех часов утра идет спасательная операция. Раненых доставили в больницу на вертолете», – сказал Африди, добавив, что ситуация «сейчас находится под контролем».

Организация социального обеспечения Edhi Foundation сообщила CNN, что Харней расположен в сельской местности и до него нелегко добраться.

По данным Вооруженных сил Белуджистана, дорога на Харнай была закрыта из-за оползня. а видео Сообщение военизированной группы в Твиттере показало, что офицеры расчищали дорогу и вручную убирали мусор при свете фар двух автомобилей.
В Белуджистане в последний раз произошло сильное землетрясение Сентябрь 2013. Землетрясение силой 7,7 балла произошло в малонаселенном отдаленном районе Аваран, в результате чего погибли по меньшей мере 330 человек и 445 получили ранения.

София Сайфи из CNN ведет репортажи в Карачи и Азаз Сайед в Исламабаде.

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