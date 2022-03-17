Землетрясение в Японии: два человека погибли в результате землетрясения силой 7,3 балла у побережья префектуры Фукусима

Среди погибших был мужчина в возрасте 60 лет, который жил в городе Сома, сообщило в четверг местное управление по предотвращению стихийных бедствий.

Предупреждение о цунами было выпущено после землетрясения в среду для прибрежных префектур Фукусима и Мияги, но оно было снято в четверг утром, и премьер-министр Японии Фумио Кисида позже заявил, что «никакой аномалии» не было обнаружено ни на одной из атомных станций страны.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км. Он предупредил о цунами высотой до одного метра выше нормального уровня прилива, при этом первые волны достигают берега в полночь по местному времени (11 часов утра по восточному времени).

Примерно через полтора часа после землетрясения вдоль побережья японской префектуры Мияги произошло 8-дюймовое цунами, сообщает агентство, которое призвало людей в пострадавших районах держаться подальше от побережья. Кисида сообщил на пресс-конференции, что сверхскоростной пассажирский экспресс сошел с рельсов недалеко от Фукусимы в результате землетрясения, однако о пострадавших не сообщается. По сообщению общественного вещателя NHK, 78 человек находились в ловушке в течение четырех часов после того, как скоростной поезд сошел с рельсов, но не пострадали через аварийный выход. А агентство Киодо сообщило, что пострадавшие от землетрясения были доставлены в больницу города Сома на Фукусиме, не уточнив число пострадавших. Tokyo Electric Power заявила, что электричество было восстановлено во всех частях Токио. В четверг Метеорологическое агентство призвало общественность быть в курсе повышенной сейсмической активности в ближайшие несколько дней. Масааки Накамура, представитель агентства, призвал людей в пострадавших районах держаться подальше от побережья и не заходить в море, пока не будут сняты предупреждения о цунами. Он также призвал людей быть бдительными в отношении опасности оползней. Землетрясение в среду произошло в 55 милях (89 км) от разрушительного землетрясения 2011 года, вызвавшего цунами с 30-футовыми волнами, которые разрушили несколько ядерных реакторов в этом районе, что привело к крупнейшей ядерной катастрофе со времен Чернобыльской аварии 1986 года. либо убиты, либо пропали без вести в той катастрофе. Смерть была вызвана первоначальным землетрясением, цунами и состоянием здоровья после стихийного бедствия из-за утечки радиации. READ Россия принимает талибов и призывает к инклюзивному афганскому правительству | Новости талибов Землетрясение 2011 года в Японии имело магнитуду 9,1, примерно в 63 раза сильнее, и высвободило примерно в 500 раз больше энергии, чем землетрясение в среду.