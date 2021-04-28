Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в индийском штате Ассам и разрушило несколько зданий.

В среду землетрясение магнитудой 6,0 сотрясло суровый северо-восточный штат Ассам, в результате чего в стенах и полах некоторых зданий появились трещины, однако о пострадавших сразу не поступало.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на глубине 34 км недалеко от города Дикьягули, в 140 км к северу от главного города Гувахати.

«Это землетрясение было самым сильным, что я могу вспомнить, – сказал полицейский в городе. – Сначала было сильное землетрясение, затем еще одно меньшее». «Мы не получали сигналов бедствия, но люди выбежали из своих домов», – добавил он.

Люди вышли на улицы, опасаясь новых подземных толчков, и некоторые говорили, что землетрясение оставило трещины в их домах.

«Наша многоэтажная квартира сильно пострадала из-за обрушившихся потолков и стен», – сказал Субхам Хазарика, бизнесмен, который живет в роскошной квартире в Гувахати. “К счастью, никто не пострадал.”

Сильные подземные толчки неоднократно обрушивались на другие северо-восточные регионы и горный регион, граничащий с Бутаном.

«У нас нет сообщений о жертвах, но мы видим фотографии и изображения огромных повреждений», – сказал Рейтер министр здравоохранения Химанта Пессоа Сарма.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмический центр (EMSC) оценил силу землетрясения в 6,2 балла.

Один чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что сотрудники службы управления стихийными бедствиями в Индии оценивают сообщения об ущербе и потерях.

Премьер-министр Сарбананда Сунвал сообщил телеканалу Агентства Рейтер ANI. «Я молюсь о благополучии всех и призываю всех быть бдительными».

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