Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Филиппин.

МАНИЛА (Рейтер) — Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в четверг на главном острове Филиппин, в результате чего были остановлены некоторые железнодорожные перевозки в столице страны Маниле, сообщили филиппинские власти.

Филиппинское сейсмологическое агентство заявило, что не поступало сообщений о травмах или серьезном ущербе после землетрясения, которое произошло в море на глубине 10 километров и которое ощутили жители соседних провинций.

Министерство транспорта сообщило, что из-за землетрясения работа трех надземных железных дорог Манилы была остановлена.

«Работы железных дорог и аэропортов были приостановлены. До сих пор не было никаких новостей о значительном воздействии землетрясения, и мы надеемся, что так оно и останется», — заявил новостному каналу GMA представитель гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро.

По словам очевидца Reuters, в отеле в одном из деловых районов Манилы, где президент Фердинанд Маркос-младший разговаривал с журналистами после участия в международном бизнес-форуме, тряслись потолочные светильники.

Питер Оливер Паласио, мэр города Калатаган, расположенного всего в 5 километрах от эпицентра, сообщил радио DZMM, что землетрясение было поразительным, и добавил, что городскому инженерному отделу было приказано проверить наличие повреждений.

Сейсмологическое агентство первоначально зафиксировало землетрясение магнитудой 6,2, но позже изменило его до магнитуды 6,3. Она сказала, что ожидает повреждений и подземных толчков.

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