КИЕВ, Украина — Решение президента Владимира Зеленского совершить серию зарубежных поездок на фоне последних приготовлений к контрнаступлению Украины было встречено поддержкой некоторых жителей столицы Киева в пятницу, всего через несколько часов после того, как на нее было совершено 10-е нападение. Этот месяц.

Недавняя поездка президента — он посетил четыре европейские столицы на выходных и Саудовскую Аравию в пятницу, а в эти выходные примет участие в встрече G-7 в Японии — сильно отличается от первого года войны, когда г-н Зеленский решил остаться. в Украине как символ неповиновения и солидарности.

Теперь жители, опрошенные на улицах Киева, сказали, что их утешил теплый прием, который г-н Зеленский получил за границей в то время, когда постоянная поддержка со стороны союзников имела первостепенное значение.

«Я думаю, что это удивительно, потому что это наводит мосты между всеми странами», — сказала Нионелла, 76-летняя санитарка на пенсии, которая, как и многие интервьюируемые в этой статье, попросила использовать только свое имя из-за опасений репрессалий. На каждой остановке своего дипломатического турне г-н Зеленский заручался поддержкой и просил больше оружия для борьбы с российской агрессией. Его стремительное путешествие в Германию, Францию ​​и Великобританию в минувшие выходные принесло новую военную помощь на миллиарды долларов. «Каждый визит к нему заканчивается на позитивной ноте», — сказала Нионелла, покупая овощи в ларьке в центре города. «У нас есть кое-что». В то время как несколько человек, опрошенных в Киеве, казалось, были против поездки, некоторые сомневались в мотивах г-на Зеленского. 75-летняя Людмила, сидящая на скамейке в киевском парке на солнышке с подругой, сказала, что поездки хорошо повлияли на «рейтинги» президента. READ Джудит Миллер: двойник Байдена обгоняет Францию ​​- у ошибок президента есть союзники, сомневающиеся в его компетентности «Он создает себе имидж к предстоящим выборам», — сказала она. Катерина Бабуша, которая сидела рядом с коляской своей маленькой дочери в парке, сказала, что поддерживает поездку, потому что некоторые иностранные лидеры не могут или боятся посетить Украину. «Я поддерживаю его поездки за границу, — сказала она, — потому что каждая поездка очень плодотворна». «Есть какие-то договоренности, какая-то поддержка, какая-то помощь для Украины». Г-жа Бабуша добавила, что ее близость к кому-то, кто участвовал в боевых действиях, заставила ее уделять особое внимание объявлениям о новых обещаниях оружия. Большинству украинских мужчин запрещено покидать страну с начала войны, и по всей стране ощущаются потери от почти 15 месяцев боевых действий. 45-летний Владимир Беленко, получивший ранение в бою на востоке Украины, заявил в пятницу, что не внимательно отслеживал передвижения Зеленского. «Меня больше всего беспокоит ситуация на нашем фронте, — сказал он, куря сигарету, стоя перед больницей. Но это не значит, что он считает, что президент военного времени должен оставаться на своем месте, сказал он. По его словам, поскольку генерал командует вооруженными силами, г-н Зеленский может заниматься внешней политикой. «Если он делает что-то хорошее для Украины, это просто плюс», — сказал г-н Пилибенко. 65-летняя Валентина Горбачева выразила чувство безотлагательности, заявив, что выезд за границу «очень необходим в данный момент», особенно с учетом недавних нападений на Киев. «Если бы он больше путешествовал и разговаривал с высокопоставленными людьми, может быть, здесь установился бы мир, и, может быть, нас поддержали бы», — сказала она, ожидая, чтобы забрать внуков из школы. Г-жа Горбачева, которая описала «ужасные» нападения, свидетелем которых она стала из своей квартиры на 18-м этаже, сказала, что г-н Зеленский, остающийся в столице в знак солидарности с ним, ничего не сделает. READ мнение | Иностранные боевики направляются в Украину. Это момент беспокойства «Что бы изменилось, если бы он сидел здесь? Нас бы не бомбили?», — спросила она. «Нас бомбили бы не меньше, а может и больше, если бы знали, что он здесь».