«Земли» и «Жесты доброжелательности». Как Россия использует News Talk в войне на Украине

В течение многих лет российские официальные лица и СМИ называли взрывы «бумами», пожары «столбами дыма», а наводнения — «небольшими наводнениями». Так что не война с Украиной, а «спецоперация».

Аналогичный набор дискурсов составляет основу путинского дискурса в прессе о России. Он стал источником мемов и насмешек, но остается серьезным инструментом контроля над сознанием в российской информационной индустрии.

Что такое газета?

Термин «новояз» был использован Джорджем Оруэллом в его антиутопическом романе «1984» для обозначения официального языка тоталитарного государства Океания. Язык подвластен партийной идеологии, полон бюрократических фраз, а слова в нем, как правило, имеют противоположное значение («война, мир», пословица «свобода — рабство»). Новояз стремится сделать невозможным критическое и оппозиционное мышление, запрещая слова, олицетворяющие свободу и человеческие эмоции. Оруэлл был вдохновлен официальными документами и пропагандой сталинского Советского Союза и гитлеровской Германии.

Когда новояз появился в России

Дискурс Путина в прессе уходит своими корнями в язык советской бюрократии, полный идеологических и бюрократических клише. Создание его современной версии и расширение словарного запаса активизировались после выступления Путина в Мюнхене в 2007 г., особенно в период третьего президентского срока кремлевского диктатора (2012–2018 гг.). Новые настроения и ценности продвигались с помощью закрепления лексических средств и их централизованного продвижения по официальным каналам. Комментируя события, чиновники стали использовать только разрешенные слова и избегать запрещенных («взрыв», «пожар», «катастрофа»). Официальные лица и пресс-релизы государственных органов, подготовленные в том же духе, цитировались СМИ, в том числе теоретически оппозиционными. Язык государственных СМИ был синхронизирован с языком власти.

Какая польза от разговоров о новостях?

Новояз придает языку идеологическое измерение, оправдывая репрессии и агрессивные войны. Любые акции протеста в России считаются «беспорядками», а всех, кто не согласен с властями, называют «экстремистами». Аннексия Крыма как «воссоединение» и оккупация украинских земель как «освобождение» при полномасштабном вторжении.

Новояз смягчает негатив и минимизирует количество неудач. Взрывы становятся «бумами», вертолеты и самолеты не падают, а «приземляются на бок» и «делают жесткие посадки», столкновения кораблей становятся «гармоничными». Наконец, выход российских войск из Харьковской области делает «организованным переходом Изюмско-Балаглийской группировки на территорию ДНР».

Новояз меняет значение слов. Слово «фейк» относится не к недостоверной информации, а к информации не от российских официальных лиц и государственных СМИ. Российский закон о борьбе с контрафактной продукцией направлен на подрыв ветвей государственной пропаганды.

Новояз вытесняет альтернативы. Даже россияне-диссиденты продолжают использовать термин «спецоперация», чтобы снять с Путина ответственность за развязывание полномасштабной войны и закрыть глаза на военные преступления российских военных. Использование термина «народные республики» для обозначения террористических пространств, созданных Кремлем в украинском Донбассе, придает этим новым образованиям суверенитет и другие элементы государственности.

Как победы украинской армии обогатили российский новостной дискурс

24 февраля 2022 года в лексику русского языка были добавлены новые термины: «специальная военная операция», «деназификация», «милитаризация». Последние два слова оказались слишком сложными для среднестатистического россиянина, поэтому власти практически отказались от них.

После серии поражений, понесенных российскими военными на юге, севере и востоке Украины, Кремль и МО РФ попытались создать новые дискурсы:

Жест доброй воли вывод российского гарнизона с острова Змеиный после установления над ним огневого контроля украинской артиллерии;

Спецоперация идет по плану Любое военное поражение русской армии можно назвать частью какого-то глобального плана, потому что простым россиянам никто не объяснит, что это за грандиозный план;

Крейсер потерял остойчивость и затонул в штормовых морских условиях. Авианосец «Москва» потоплен украинской ракетой. Моряки, тела которых не были найдены, были объявлены «пропавшими без вести с корабля»;

Резкое сокращение боевых действий вывод российских войск из Киевской и Черниговской областей из-за больших потерь и невозможности их поддержки из-за действий ВСУ;

Сознательное замедление скорости атаки прекращение наступления на Донбассе из-за сложности прорыва украинской обороны;

Перегруппировка, вывод и передислокация войск, отвлекающие маневры Речь идет об эвакуации российских войск из Харьковской области в связи с контрударом ВСУ.

С помощью новояза Кремль создает альтернативную реальность, в которой давно живет российское общество. Однако по мере того, как фронтальные неудачи становятся все более очевидными, их обоснование с помощью более длинных лексических конструкций становится все более затруднительным.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности