sport

Зенит – ССК Мечта 11 Зенит – ЦСКА Российская Лига Прямая трансляция

26 августа, 2021
Boleslava Sokolova

ZEN vs CSK Dream11: Возвращение Зенита. “Петербург” сыграет против ЦСКА на стадионе “Крестовский”. В турнирной таблице «Зенит» на втором месте с 11 очками. Они выиграли три матча и две сыграли вничью, отставая от московского “Динамо” на одно очко. Последние два матча «Зенита» сыграли вничью 1: 1 с «Локомотивом» и «Уфой» соответственно, поскольку они надеются вернуться к победе. С другой стороны, ЦСКА находится на шестом месте с девятью очками ниже пояса. Хотя до сих пор они проиграли два матча, предыдущие два матча выиграли «Ростов» и «Ахмат Грозный». Тем не менее, можно ожидать, что предстоящий матч станет предметом серьезных споров.

Дата: 26 августа, четверг
Начало: 23:15 (фактически)
Место проведения: Крестовский стадион

Расписание Российской Премьер-лиги

На данный момент «Зенит» находится на втором месте с 11 очками, а ЦСКА – на шестом с 9 очками.

Смотрите прямую трансляцию российской премьер-лиги

Нет покрытия в Индии.

последняя модель

Зенит: DDWWW

ЦСКА Москва: WWLLW

лицом к лицу

Из последних шести встреч между командами «Зенит» одержал пять побед. Одна игра также закончилась условиями уровня.

Зенит Новости

Отчет о травме и недоступность:

  • Магомед Оздоев исключен из-за травмы.

Ожидаемые изменения и стратегия:

  • Кирьяков должен стартовать в воротах.
  • Краваев, Луврен, Ракицкий и Сантос могут выстраиваться в линию обороны.
  • Ожидается, что Малькольм, Барриос, Кзуяев и Клаудиньо будут играть в полузащите.
  • Дзюба и Азмун борются за лидерство в наступлении.

Зенит из XI (Возможно)

Кизаков
каравив
Ловрен
Ракицкий
Сантос
Малькольм
Barrios
Козьев
Клаудиньо
Дзюба
Азмун

Новости ЦСКА

Отчет о травме и недоступность:

  • Хордор Магнусон выбывает из-за травмы.

Ожидаемые изменения и стратегия:

  • Акинфеев должен стартовать у ворот.
  • В защите могут выстроиться Набабкин, Бегол, Дегев и Обляков.
  • Ахмедов и Мухин, скорее всего, будут играть в полузащите.
  • Власич, Дзагоев и Эджуке могут обслуживать Чалова.
READ  Александр Поветкин расстроен поражением нокаутом от Диллиана Уайта, но пока не решил завершить карьеру | Новости бокса

ЦСКА 11-й старт (вероятно)

Акинфеве
nbabkin
Бигол
Дэйв
Обляков
Ахметов
Мухин
Власич
Дзагов
Ejuke
Чалов

СВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ: словесные фанатики Мохамеда Сираджа распространились среди английских фанатов

советы по фэнтези-футболу

Выбор капитана

Сардар Азмун мог быть угрозой атаки с конца «Зенита». Азмон забил четыре мяча и показал результативную передачу 74% в пяти матчах этого сезона.

общие цели 103
Цели этого сезона 4
помогает
Точность передачи, точность передачи 74%

Чидера Эджуке блистал в последней трети зоны ЦСКА. У Ийока два гола, одна результативная передача и 79% передач в пяти матчах этого сезона.

общие цели 150
Цели этого сезона 2
помогает 1
Точность передачи, точность передачи 79%

дифференциальный отбор

Александр Ерохин тоже мог нанести удар «Зениту». Азмон забил четыре мяча и показал результативную передачу 74% в пяти матчах этого сезона.

общие цели 60
Цели этого сезона 4
помогает 1
Точность передачи, точность передачи 77%

Команды ZEN против CSK Dream 11

Вратарь: М. Кирьяков
Дэйв: Я Дайвеев, Дж. Бигол, в Караваеве, де Ловрен
МИД: Я Ахмедов, Д. Козаев, Арохин.
По: A Gaish, As Azmon, A Dziuba

СВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ: ENG vs IND; Поклонники тролля Джеймса Нисама прокомментируют индийскую калитку

Возможный победитель:

  • «Зенит» играет вничью две игры подряд и будет стремиться набрать здесь как можно больше очков.
  • ЦСКА одержал две победы подряд и будет уверен в завтрашнем дне.

Шансы на победу:

Шансы Зенита на победу здесь 1,65.

Поделитесь этой статьей со своими друзьями и обязательно подпишитесь на нас ТвиттерА также кабель А также YouTube Дополнительные советы Dream11 Fantasy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *