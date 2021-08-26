Зенит – ССК Мечта 11 Зенит – ЦСКА Российская Лига Прямая трансляция

ZEN vs CSK Dream11: Возвращение Зенита. “Петербург” сыграет против ЦСКА на стадионе “Крестовский”. В турнирной таблице «Зенит» на втором месте с 11 очками. Они выиграли три матча и две сыграли вничью, отставая от московского “Динамо” на одно очко. Последние два матча «Зенита» сыграли вничью 1: 1 с «Локомотивом» и «Уфой» соответственно, поскольку они надеются вернуться к победе. С другой стороны, ЦСКА находится на шестом месте с девятью очками ниже пояса. Хотя до сих пор они проиграли два матча, предыдущие два матча выиграли «Ростов» и «Ахмат Грозный». Тем не менее, можно ожидать, что предстоящий матч станет предметом серьезных споров.
Дата: 26 августа, четверг
Начало: 23:15 (фактически)
Место проведения: Крестовский стадион
Расписание Российской Премьер-лиги
На данный момент «Зенит» находится на втором месте с 11 очками, а ЦСКА – на шестом с 9 очками.
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Нет покрытия в Индии.
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Зенит: DDWWW
ЦСКА Москва: WWLLW
лицом к лицу
Из последних шести встреч между командами «Зенит» одержал пять побед. Одна игра также закончилась условиями уровня.
Зенит Новости
Отчет о травме и недоступность:
- Магомед Оздоев исключен из-за травмы.
Ожидаемые изменения и стратегия:
- Кирьяков должен стартовать в воротах.
- Краваев, Луврен, Ракицкий и Сантос могут выстраиваться в линию обороны.
- Ожидается, что Малькольм, Барриос, Кзуяев и Клаудиньо будут играть в полузащите.
- Дзюба и Азмун борются за лидерство в наступлении.
Зенит из XI (Возможно)
Кизаков
каравив
Ловрен
Ракицкий
Сантос
Малькольм
Barrios
Козьев
Клаудиньо
Дзюба
Азмун
Новости ЦСКА
Отчет о травме и недоступность:
- Хордор Магнусон выбывает из-за травмы.
Ожидаемые изменения и стратегия:
- Акинфеев должен стартовать у ворот.
- В защите могут выстроиться Набабкин, Бегол, Дегев и Обляков.
- Ахмедов и Мухин, скорее всего, будут играть в полузащите.
- Власич, Дзагоев и Эджуке могут обслуживать Чалова.
ЦСКА 11-й старт (вероятно)
Акинфеве
nbabkin
Бигол
Дэйв
Обляков
Ахметов
Мухин
Власич
Дзагов
Ejuke
Чалов
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советы по фэнтези-футболу
Выбор капитана
Сардар Азмун мог быть угрозой атаки с конца «Зенита». Азмон забил четыре мяча и показал результативную передачу 74% в пяти матчах этого сезона.
|общие цели
|103
|Цели этого сезона
|4
|помогает
|Точность передачи, точность передачи
|74%
Чидера Эджуке блистал в последней трети зоны ЦСКА. У Ийока два гола, одна результативная передача и 79% передач в пяти матчах этого сезона.
|общие цели
|150
|Цели этого сезона
|2
|помогает
|1
|Точность передачи, точность передачи
|79%
дифференциальный отбор
Александр Ерохин тоже мог нанести удар «Зениту». Азмон забил четыре мяча и показал результативную передачу 74% в пяти матчах этого сезона.
|общие цели
|60
|Цели этого сезона
|4
|помогает
|1
|Точность передачи, точность передачи
|77%
Команды ZEN против CSK Dream 11
Вратарь: М. Кирьяков
Дэйв: Я Дайвеев, Дж. Бигол, в Караваеве, де Ловрен
МИД: Я Ахмедов, Д. Козаев, Арохин.
По: A Gaish, As Azmon, A Dziuba
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Возможный победитель:
- «Зенит» играет вничью две игры подряд и будет стремиться набрать здесь как можно больше очков.
- ЦСКА одержал две победы подряд и будет уверен в завтрашнем дне.
Шансы на победу:
Шансы Зенита на победу здесь 1,65.
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