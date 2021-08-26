Зенит – ССК Мечта 11 Зенит – ЦСКА Российская Лига Прямая трансляция

ZEN vs CSK Dream11: Возвращение Зенита. “Петербург” сыграет против ЦСКА на стадионе “Крестовский”. В турнирной таблице «Зенит» на втором месте с 11 очками. Они выиграли три матча и две сыграли вничью, отставая от московского “Динамо” на одно очко. Последние два матча «Зенита» сыграли вничью 1: 1 с «Локомотивом» и «Уфой» соответственно, поскольку они надеются вернуться к победе. С другой стороны, ЦСКА находится на шестом месте с девятью очками ниже пояса. Хотя до сих пор они проиграли два матча, предыдущие два матча выиграли «Ростов» и «Ахмат Грозный». Тем не менее, можно ожидать, что предстоящий матч станет предметом серьезных споров.

Дата: 26 августа, четверг

Начало: 23:15 (фактически)

Место проведения: Крестовский стадион

Расписание Российской Премьер-лиги

На данный момент «Зенит» находится на втором месте с 11 очками, а ЦСКА – на шестом с 9 очками.

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Нет покрытия в Индии.

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Зенит: DDWWW

ЦСКА Москва: WWLLW

лицом к лицу

Из последних шести встреч между командами «Зенит» одержал пять побед. Одна игра также закончилась условиями уровня.

Зенит Новости

Отчет о травме и недоступность:

Магомед Оздоев исключен из-за травмы.

Ожидаемые изменения и стратегия:

Кирьяков должен стартовать в воротах.

Краваев, Луврен, Ракицкий и Сантос могут выстраиваться в линию обороны.

Ожидается, что Малькольм, Барриос, Кзуяев и Клаудиньо будут играть в полузащите.

Дзюба и Азмун борются за лидерство в наступлении.

Зенит из XI (Возможно)

Кизаков

каравив

Ловрен

Ракицкий

Сантос

Малькольм

Barrios

Козьев

Клаудиньо

Дзюба

Азмун

Новости ЦСКА

Отчет о травме и недоступность:

Хордор Магнусон выбывает из-за травмы.

Ожидаемые изменения и стратегия:

Акинфеев должен стартовать у ворот.

В защите могут выстроиться Набабкин, Бегол, Дегев и Обляков.

Ахмедов и Мухин, скорее всего, будут играть в полузащите.

Власич, Дзагоев и Эджуке могут обслуживать Чалова.

ЦСКА 11-й старт (вероятно)

Акинфеве

nbabkin

Бигол

Дэйв

Обляков

Ахметов

Мухин

Власич

Дзагов

Ejuke

Чалов

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Выбор капитана

Сардар Азмун мог быть угрозой атаки с конца «Зенита». Азмон забил четыре мяча и показал результативную передачу 74% в пяти матчах этого сезона.

общие цели 103 Цели этого сезона 4 помогает Точность передачи, точность передачи 74%

Чидера Эджуке блистал в последней трети зоны ЦСКА. У Ийока два гола, одна результативная передача и 79% передач в пяти матчах этого сезона.

общие цели 150 Цели этого сезона 2 помогает 1 Точность передачи, точность передачи 79%

дифференциальный отбор

Александр Ерохин тоже мог нанести удар «Зениту». Азмон забил четыре мяча и показал результативную передачу 74% в пяти матчах этого сезона.

общие цели 60 Цели этого сезона 4 помогает 1 Точность передачи, точность передачи 77%

Команды ZEN против CSK Dream 11

Вратарь: М. Кирьяков

Дэйв: Я Дайвеев, Дж. Бигол, в Караваеве, де Ловрен

МИД: Я Ахмедов, Д. Козаев, Арохин.

По: A Gaish, As Azmon, A Dziuba

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Возможный победитель:

«Зенит» играет вничью две игры подряд и будет стремиться набрать здесь как можно больше очков.

ЦСКА одержал две победы подряд и будет уверен в завтрашнем дне.

Шансы на победу:

Шансы Зенита на победу здесь 1,65.

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