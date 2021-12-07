«Зенит» — «Челси»: превью Лиги чемпионов, новости команд, статистика, начало игры | новости футбола

Новости и статистика команд перед матчем «Зенит» (Санкт-Петербург) с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов в среду; Матч начнется в 17:45.
Новости команды
Тренер «Челси» Томас Тучел заявил сегодня, во вторник, что полузащитник «Челси» Матео Ковачич будет изолирован после того, как у него окажется положительный результат на вирус короны, прежде чем встретиться с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в финале Лиги чемпионов.
Хорват, сделавший пять результативных передач в чемпионате, вернулся в турнир впервые с октября после того, как из-за травмы он не участвовал в последних восьми играх «Челси» во всех турнирах.
Н’Голо Канте по-прежнему отсутствовал из-за проблемы с коленом, в то время как Жоржиньо пришлось отыграться из-за боли в спине и теперь он пропустит поездку в «Зенит».
Ковачич, Канте и Жоржиньо — жизненно важные компоненты системы 3-4-3 Тучеля, поскольку отличные опорные полузащитники «Челси» и «синих» изо всех сил пытались наверстать свое отсутствие.
«У нас плохие новости, потому что Матье вчера тренировался с широкой улыбкой, и было приятно вернуться», — сказал Тухель.
«Но сегодня у него положительный результат на коронавирус, поэтому он на несколько дней на карантине. Так что это огромная неудача для него лично и для всех нас».
На вопрос, вызвало ли появление вируса короны дополнительных опасений в «Челси» в целом, Тучел добавил: «Да, я лично знал, что это могло произойти.
«Я не счастлив не только как менеджер, но и как человек. Но это реальность на данный момент, мы должны смириться с этим, чтобы быть готовыми адаптироваться и сделать все возможное, чтобы избежать передачи».
Тучел использует хорошую систему в Челси
Глава администрации «Зенита» Серж Семак похвалил «маслянистый» режим Томаса Тухеля в «Челси».
«Челси» обыграл «Зенит» со счетом 1: 0 на «Стэмфорд Бридж» в сентябре, но Семак знает мастерство, которое тренер Тухель вложил в свой тактический подход.
«Вы говорите об отдельных игроках, но я хотел бы отметить важность системы в целом, они похожи на немецкую машину, хорошо оснащенную», — сказал Семак.
«Все на поле знают, что делать и как это делать. Поэтому я хотел бы воздержаться от разговоров об индивидуальных качествах и больше сосредоточиться на« Челси »как на команде».
«Зенит» не может выйти в Лигу чемпионов, но это не помешает хозяевам все бросить в игре среды.
«Игра в Лиге чемпионов сама по себе является стимулом», — сказал Семак. «Мы всегда хотим показать свои лучшие качества. Это не всегда происходит, но это не значит, что мы не будем пытаться, и это не значит, что мы не будем пытаться показать свои лучшие качества».
«Челси» уже прошел квалификацию — когда сыграны последние 16 розыгрышей?
«Челси» и «Ювентус» забронировали себе место в 1/8 финала после того, как обладатели Лиги чемпионов обыграли Серию А со счетом 4: 0 — свое самое крупное поражение в турнире — на «Стэмфорд Бридж» в пятом раунде.
«Синим» нужно только сравнять счет «Юве» в финальном раунде матчей, чтобы возглавить группу. «Зенит» направляется в Лигу Европы.
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Следите за обновлениями на сайте skysports.com и в приложении Sky Sports с 16:30 во вторник; Матч начнется в 17:45.
Восемь характеристик
- Единственная предыдущая встреча между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и «Челси» состоялась ранее в Лиге чемпионов в этом сезоне, когда «синие» одержали победу со счетом 1: 0 на «Стэмфорд Бридж» благодаря голу Ромелу Лукаку во втором тайме.
- Это будет третий раз, когда «Зенит» принимает английских соперников в еврокубках, в то время как они выиграли два предыдущих раза — 1: 0 против «Брэдфорд Сити» в Кубке Интертото в июле 2000 года и 2: 0 против «Ливерпуля» в УЕФА. Лига Европы в феврале 2013 года.
- «Челси» выигрывал каждый из своих трех выездных матчей у своего российского соперника в Лиге чемпионов УЕФА, последняя из которых — победа со счетом 4: 0 над «Краснодаром» в октябре 2020 года. Помимо побед во всех трех матчах, «синие» также сохранили чистые результаты. во всех из них. Случаи.
- С учетом квалификации, это будет 200-й матч «Зенита» из Санкт-Петербурга в еврокубках (сейчас W97 D35 L67). Они станут второй российской командой, которая проведет 200 матчей во всех европейских соревнованиях после «Спартака» (277).
- После первого матча Лиги чемпионов УЕФА Томаса Тучела с «Челси» в феврале 2021 года «синие» пропустили всего три гола в 12 матчах турнира. Их девять чистых листов за этот период — это наивысший результат для любой команды, а если они сохранят один в этом матче, это будет самая быстрая комбинация команды и тренера, которая достигнет 10 чистых листов в соревновании (13 игр), опередив Аякса ниже. руководство коллектива. Луи ван Гал, Милан при Фабио Капелло и Реал Мадрид при Жозе Моуринью (всего 14 матчей).
- «Челси» выиграл три последних матча Лиги чемпионов УЕФА, не пропустив ни одного гола — единственная бывшая команда Англии, выигравшая четыре матча подряд подряд, сохраняя при этом чистый лист в каждом случае, — это «Манчестер Юнайтед», который выигрывал это в 2003–2004 и 2010 годах. 11 под руководством сэра Алекса Фергюсона.
- Без учета специальных голов «Челси» забил 14 разных голов в Лиге чемпионов под руководством Томаса Тухеля. Самый высокий результат среди всех команд в турнире с момента их первого матча в феврале 2021 года. Лучший бомбардир «синих» за этот период забил всего по два гола (Хаверц, Маунт, Вернер, Зих и Жоржиньо).
- Артем Дзюба забил девять голов за «Зенит» в Лиге чемпионов УЕФА и может сравняться с Халком (10) как лучший бомбардир клуба в турнире. Однако Дзюба провел шесть матчей без забитых мячей в Лиге чемпионов УЕФА, а последний его гол был забит в ноябре 2020 года в ворота Лацио.
- Только четыре игрока создали больше шансов после выполнения мяча (перемещение с мячом на 5 метров), чем Каллум Хадсон-Одои из «Челси» в Лиге чемпионов в этом сезоне (5). Два из них закончились голевыми передачами, и только Криштиану (3) Шериф Тирасполя отдал больше передач в этом сезоне.
- Защитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий напрямую забил три гола в Лиге чемпионов в этом сезоне (1 гол и 2 передачи); Больше, чем любой другой игрок на российской стороне, в том числе сравнявший счет на 90-й минуте против «Мальмё» в последний тайм-аут.
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