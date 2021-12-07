«Зенит» — «Челси»: превью Лиги чемпионов, новости команд, статистика, начало игры | новости футбола

Новости и статистика команд перед матчем «Зенит» (Санкт-Петербург) с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов в среду; Матч начнется в 17:45.

Новости команды

Тренер «Челси» Томас Тучел заявил сегодня, во вторник, что полузащитник «Челси» Матео Ковачич будет изолирован после того, как у него окажется положительный результат на вирус короны, прежде чем встретиться с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в финале Лиги чемпионов.

Хорват, сделавший пять результативных передач в чемпионате, вернулся в турнир впервые с октября после того, как из-за травмы он не участвовал в последних восьми играх «Челси» во всех турнирах.

Н’Голо Канте по-прежнему отсутствовал из-за проблемы с коленом, в то время как Жоржиньо пришлось отыграться из-за боли в спине и теперь он пропустит поездку в «Зенит».

Ковачич, Канте и Жоржиньо — жизненно важные компоненты системы 3-4-3 Тучеля, поскольку отличные опорные полузащитники «Челси» и «синих» изо всех сил пытались наверстать свое отсутствие.

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Н’Голо Канте пропустит поездку из-за травмы колена



«У нас плохие новости, потому что Матье вчера тренировался с широкой улыбкой, и было приятно вернуться», — сказал Тухель.

«Но сегодня у него положительный результат на коронавирус, поэтому он на несколько дней на карантине. Так что это огромная неудача для него лично и для всех нас».

На вопрос, вызвало ли появление вируса короны дополнительных опасений в «Челси» в целом, Тучел добавил: «Да, я лично знал, что это могло произойти.

«Я не счастлив не только как менеджер, но и как человек. Но это реальность на данный момент, мы должны смириться с этим, чтобы быть готовыми адаптироваться и сделать все возможное, чтобы избежать передачи».

Тучел использует хорошую систему в Челси

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Челси обыграл Зенит раньше в группе



Глава администрации «Зенита» Серж Семак похвалил «маслянистый» режим Томаса Тухеля в «Челси».

«Челси» обыграл «Зенит» со счетом 1: 0 на «Стэмфорд Бридж» в сентябре, но Семак знает мастерство, которое тренер Тухель вложил в свой тактический подход.

«Вы говорите об отдельных игроках, но я хотел бы отметить важность системы в целом, они похожи на немецкую машину, хорошо оснащенную», — сказал Семак.

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Тренер «Челси» Томас Тучел сказал, что вратарь Эдвард Менди переживает «тяжелый период» и теряет уверенность в себе.



«Все на поле знают, что делать и как это делать. Поэтому я хотел бы воздержаться от разговоров об индивидуальных качествах и больше сосредоточиться на« Челси »как на команде».

«Зенит» не может выйти в Лигу чемпионов, но это не помешает хозяевам все бросить в игре среды.

«Игра в Лиге чемпионов сама по себе является стимулом», — сказал Семак. «Мы всегда хотим показать свои лучшие качества. Это не всегда происходит, но это не значит, что мы не будем пытаться, и это не значит, что мы не будем пытаться показать свои лучшие качества».

«Челси» уже прошел квалификацию — когда сыграны последние 16 розыгрышей?

«Челси» и «Ювентус» забронировали себе место в 1/8 финала после того, как обладатели Лиги чемпионов обыграли Серию А со счетом 4: 0 — свое самое крупное поражение в турнире — на «Стэмфорд Бридж» в пятом раунде.

«Синим» нужно только сравнять счет «Юве» в финальном раунде матчей, чтобы возглавить группу. «Зенит» направляется в Лигу Европы.

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Следите за обновлениями на сайте skysports.com и в приложении Sky Sports с 16:30 во вторник; Матч начнется в 17:45.

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