«Зенит» 3: 3 «Челси»: Магомед Оздов на 94-й минуте сравнял счет, а «синие» уступили первое место в группе Лиги чемпионов | новости футбола

Магомед Оздов на 94-й минуте сумел сильно изменить «Челси» в разгромной ничьей 3: 3 с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, когда они уступили первое место в группе H Лиги чемпионов в среду.

Тимо Вернер забил дважды, поскольку команда Томаса Тухеля думала, что им не страшно в захватывающем соревновании в России, но Оздоев вытащил кролика из шляпы в компенсированное время, чтобы «Ювентус» завершил группу с победой 1: 0. Мальме в Турине.

Вернер вывел гостей вперед за 90 секунд, реализовав с близкого расстояния, но голы Клаудиньо (39) и Сардара Асмона (41) при минусовых температурах дали «Зениту» преимущество в первом тайме.

Победители Лиги чемпионов перевернули игру с ног на голову, когда Ромелу Лукаку сравнял счет (62), прежде чем Вернер завершил камбэк стремительным ходом за пять минут до конца матча.

Однако вышедший на замену Оздов раскритиковал передачу Маланга Сарра и нанес мощный удар в верхний угол на четвертой минуте добавленного времени, выведя «Челси» на второе место.

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Магомед Оздоев радуется крику на 94-й минуте



Рейтинги игроков Зенит Санкт-Петербург: Кирьяков (6), Караваев (6), Ловрен (6), Ракитски (6), Дуглас Сантос (7), Барриос (6), Малькольм (7), Козиев (7), Венделл (7), Клаудиньо (8) Азмон (8). Запасные: Круговой (6), Мостовой (7), Ерохин (6), Дзюба (6), Оздоев (7) Челси: Аррисабалага (7), Азпиликуэта (6), Кристенсен (5), Сарр (5), Джеймс (8), Баркли (6), Саул (6), Хадсон-Одой (6), Маунт (6), Вернер (8) )), Лукаку (6). Запасные: Алонсо (6), Пулисич (7), Цайш (6), Хаверц (6). Человек матча: Клаудиньо.

Челси разворачивается после удара неожиданно

Результат означает, что подопечные Томаса Тухеля встретятся с командой 1/8 финала, которую игроки «Баварии» или «Реала», скорее всего, будут ждать в жеребьевке на следующей неделе в первом этапе плей-офф. «Челси» показал лучший результат в матчах против «Ювентуса», выигравшего в группе, но отстал от них на два очка из-за падения на два очка в Санкт-Петербурге.

«Челси» направился в Россию, зная, что им придется сравнять счет «Юве» с «Мальмё», чтобы сохранить лидерство, но Тухель решил внести восемь изменений в команду, которая проиграла «Вест Хэму» со счетом 3: 2 в прошлую субботу. Вернер, одна из этих модификаций, начала бурно.

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Тимо Вернер быстро вывел Челси вперед



Саул Нигуэс создал для себя шанс на первой минуте, когда Михаил Кирьяков пробил, но после полученного углового Вернер был на месте, когда Росс Баркли пробил головой Азмона на ближней штанге. .

Хозяева боролись за стабильность и могли отставать несколько мгновений спустя, когда Андреас Кристенсен ворвался в центр поля, чтобы объединиться с Мэйсоном Маунтом, прежде чем заблокировать передачу Лукаку на энергичного Вернера Вячеславом Караваевым.

READ Россиянин Ласицкене завоевал первое золото Китая на трассе | буйволиный спорт Новости команды «Челси» произвел восемь изменений в стартовом составе, чтобы встретиться с «Зенитом». «Синие» уже прошли квалификацию в 1/8 финала перед выходом в финал группы H в России. Андреас Кристенсен, Рис Джеймс и Мейсон Маунт были единственными трое, кто снова стартовал после субботнего поражения от «Вест Хэма» со счетом 3: 2, с Ромелу Лукаку впереди.

Когда «Ювентус» продвигался вперед в первом матче Моиса Кина против «Мальмё», «Челси» было необходимо усилить контроль над мерами, но с середины первого тайма «Зенит» усилился.

Подопечные Тухеля получили предупредительный сигнал, когда Клаудиньо пересек дорогу Малкому через 26 минут, но Кепа Аррисабалага выскочил и быстро остановился.

После того, как Азмон обошел еще один пас Клаудиньо, «Зенит» теперь стучал в дверь, но Маунт имел шанс удвоить преимущество «Челси», когда он встретил прострел Лукаку на дальней штанге, но его удар с близкого расстояния был блестяще отбит Керьяковым.

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Вернер ускользает от ворот с близкого расстояния через 90 секунд



В конечном итоге «Челси» был оштрафован за плохую защиту. Плохое удаление Сезара Аспиликуэты привело к прострелу Клаудиньо Дугласу Сантосу, который пробил головой мимо Кепы и восстановил паритет.

Тухель выглядел сбитым с толку тем, как его команда упустила контроль над ситуацией, и положение ухудшилось, когда Азмон Зенит выстрелил вперед всего через четыре минуты.

Кристенсен попытался поставить иранского нападающего в офсайд, но после того, как он идеально рассчитал передачу Малкома, игрок года российской Премьер-лиги обогнул Кепу и направил его удар в пустые ворота.

Теперь Тухель был расстроен тем, что он стал свидетелем, и именно «Зенит» бросил вызов при перезапуске, поскольку Малком очень легко разрезал Сарра для обычного розыгрыша Кепы.

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Клаудиньо празднует гол



Для учеников Тухеля это был шанс потребовать регулярного включения, и через час он наконец получил ответ, который искал, когда Вернер и Баркли сыграли острым дуэтом на краю штрафной площади, чтобы Лукаку коснулся. Дом находится в пешей доступности.

«Зенит» отреагировал хорошо, и в следующей остановке Кепы не было ничего обычного, поскольку перекос Клодиньо был направлен Азмоном в нижний угол, но Кепа умело перехватил мяч в безопасное место.

Тухель развернулся против Кая Хаверца, Хакима Зиеха и Кристиана Пулишича во время захватывающего финала, и «Челси», похоже, нашел решающее третье место, когда Вернер совершил превосходный ход для команды, в которую входила скамейка запасных.

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Ромелу Лукаку забил 2: 2



Назначение между Зиечем и Пулишичем заставило Вернера скрыться в глубине суши, чтобы похоронить свой конец при Кержакове. После короткой проверки VAR на офсайд взятие ворот удержалось.

Были отмечены дополнительные шесть минут, поскольку «Челси» надеялся закончить матч, когда Сезар Аспиликуэта упал на землю с травмой ноги, но капитан «синих» несколько мгновений спустя нервничал.

«Челси» не смог устоять, потому что Артем Дзюба выиграл длинный мяч, а после навеса Андрея Мостового головой Оздоев пролетел мимо Кепы в верхнюю часть ворот, вызвав шумные праздничные сцены, которые он подслушал. До Турина.

Что сказал Тухель?

Тренер Челси Томас Тучел: «Я не буду принимать на свой счет то, что вы здесь делаете суждение о том, что мои игроки меня не слушают, что мне не очень приятно, но я оставляю это на ваше усмотрение.

«Я думаю, что у нас были очень хорошие первые 15 минут, и мы перестали делать то, что делали в первые 15 минут.

«Мы забывали, почему мы были лучшей командой, потому что инвестиции, уровень внимания и уровень материальных вложений были достаточно высоки, чтобы стать лучшей командой.

3+ — подопечные Томаса Тухеля впервые с апреля 2019 года пропустили более 3 мячей в матчах подряд (Лилль 5: 1 ПСЖ, Нант 3: 2 ПСЖ). дырявый. pic.twitter.com/X1xxO1NH4U — OptaJoe (ОптаДжо) 8 декабря 2021 г.

«Как только он упадет, на пять, 10 процентов, и это так; как только мы начнем управлять результатами и менять свое поведение на результат, мы на время наказаны.

«Это случилось с нами в« Вест Хэме », и это случилось сегодня снова. Реакция снова была хорошей, и это показывает мне, что дело не в том, что мы можем сделать, потому что мы можем это сделать.

«Внезапно, когда мы пропускаем два гола, мы можем сделать шаг вперед, мы можем показать реакцию. Но как только мы получаем преимущество, мы снова теряем его, как и сегодня.

«В последние шесть минут мы снова начали играть в мячи, мы начали не атаковать с той же агрессией, с тем же голодом, что и раньше, и мы были немедленно наказаны, теперь дважды».

Анализ: «Челси» недооценил «Зенит»?

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Томас Тучел, тренер «Челси», дает инструкции



Алан МакИналли в Sky Sports News:

«Кепа сделал два отличных сейва, но ничего не смог сделать с воротами» Зенита «. Оздоев не смог бы забить лучше.» Челси «был намного лучше во втором тайме, а изменения, сделанные Тухелем, были агрессивными.

«Они забили два гола, и казалось, что этого будет достаточно. Это был действительно хороший гол» Зенита «, и это означает, что, к сожалению,» Челси «не возглавит группу. Это большой удар.

«Не стоит недооценивать проблемы, которые могут возникнуть у вас, когда вы уезжаете из своей родной страны в Европу. Это непросто, и я знаю, что« Зенит »направляется в Лигу Европы, а им не за что играть. Потому что« Зенит »имеет большой игра в выходные «.

«Похоже, они были там. Вернер играл очень хорошо, и, конечно же, Рис Джеймс в центре парка был плюсом. Но гол Оздоева — абсолютный персик. Тухель, очевидно, был бы разочарован и, вероятно, предположил бы, что у этой команды будет намного больше. Зенит ».

Восемь характеристик

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Рис Джеймс был выбран в полузащите Челси



«Челси» финишировал вторым в своей группе Лиги чемпионов УЕФА в трех из последних четырех матчей турнира (первый в другом), выиграв свою группу в шести из семи предыдущих матчей.

«Зенит» из Санкт-Петербурга не проиграл дома английским клубам в еврокубках, выиграв два предыдущих матча, опередив сегодняшнюю ничью.

«Челси» сегодня вечером пропустил «Зениту» столько же голов (3), сколько и в 12 предыдущих матчах Лиги чемпионов под общим руководством Томаса Тухеля.

Ромелу Лукаку забивал во всех четырех матчах Лиги чемпионов УЕФА с российскими командами (5 голов), дома и на выезде с ЦСКА в сезоне 2017-18, а также с Зенитом в этом сезоне — только Рауль (6) забил больше. против России. Две стороны в соревновании.

Тимо Вернер — первый игрок «Челси», который забил и ассистировал в матче Лиги чемпионов с тех пор, как сам Вернер отсутствовал против «Краснодара» в октябре 2020 года. Немец забил четыре гола в турнире под командованием Томаса Тухеля, в два раза больше, чем любой другой игрок «Челси».

«Зенит» Санкт-Петербург Сардар Азмун забил свой шестой гол в Лиге чемпионов (четвертый в составе «Зенита»), забив в последовательных матчах турнира впервые с октября 2019 года — свои первые два матча за «Зенит».

Тимо Вернер забил самый быстрый гол «Челси» в Лиге чемпионов всего за 1 минуту 23 секунды, обогнав предыдущий самый быстрый гол в ноябре 2014 года — Джон Терри в ворота «Шальке-04» (1:26).

Когда жеребьевка 1/8 финала?

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне.

Матчи 1/8 финала будут разделены на несколько недель: первые матчи состоятся 15-16 февраля, а также 22 и 23 февраля.

Затем вторые матчи пройдут 8-9 марта и 15-16 марта.

Что тогда?

«Челси» принимает «Лидс» на «Стэмфорд Бридж» в Премьер-лиге (15:00); «Зенит» «Динамо» посетит Москву в воскресенье в 11.00.