Зерновая сделка между Россией и Украиной в Причерноморье: все, что вам нужно знать | Новости войны между Россией и Украиной

Черноморская зерновая инициатива — сделка между Россией и Украиной, заключенная при посредничестве ООН и Турции, — позволила с августа экспортировать 32,9 миллиона метрических тонн продовольствия из раздираемой войной Украины.

По данным Объединенного координационного центра в Стамбуле, более половины этого зерна было отправлено в развивающиеся страны, в том числе получающие субсидии от Всемирной продовольственной программы.

Но Россия объявила в понедельник, что во вторник истекает срок действия соглашения военного времени, которое несколько раз продлевалось.

Вот взгляд на сделку и ее значение для мира:

Как обстоят дела с черноморскими бобами?

Соглашение, которое было подписано министром обороны России Сергеем Шойгу и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в июле прошлого года в роскошном стамбульском дворце Долмабахче, обеспечивает безопасный проход для экспорта украинского зерна из трех украинских портов — Одессы, Южного и Черноморска.

В соответствии с соглашением коалиция персонала из Турции, Украины и Организации Объединенных Наций наблюдала за погрузкой зерна на суда в украинских портах перед тем, как отправиться по заранее запланированному маршруту через Черное море, которое сильно заминировано украинскими и российскими войсками.

Украинские лоцманские корабли направляли торговые суда, перевозившие зерно, для навигации по заминированным участкам вокруг побережья, используя карту безопасных каналов, предоставленную украинской стороной.

Затем корабли пересекли Черное море в направлении пролива Босфор в Турции под пристальным наблюдением совместного координационного центра в Стамбуле, в который входят представители ООН, Украины, России и Турции.

Суда, заходящие в Украину, проверялись в рамках того же СКК на предмет отсутствия на них оружия.

Какова была цель соглашения?

Тотальное вторжение России в Украину 24 февраля привело к фактической блокаде Черного моря, в результате чего украинский экспорт сократился до одной шестой довоенного уровня.

Киев и Москва входят в число крупнейших экспортеров зерна в мире, а блокада привела к стремительному росту цен на зерно.

Сделка направлена ​​на предотвращение голода за счет увеличения поставок пшеницы, подсолнечного масла, удобрений и других продуктов на мировые рынки, в том числе для гуманитарных нужд.

Чего добилась эта инициатива?

Текущая сделка помогла снизить цены и облегчить глобальный продовольственный кризис.

Цены на пшеницу, основной ингредиент хлеба, в этом году снизились примерно на 17 процентов, в то время как цены на кукурузу снизились примерно на 26 процентов.

Украинское зерно сыграло непосредственную роль в смягчении глобального продовольственного кризиса: 725 200 тонн или 2,2 процента поставок были отправлены через коридор, используемый Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций в качестве помощи таким странам, как Эфиопия, Сомали и Йемен. .

Международный комитет спасения описывает зерновую сделку как «спасательный круг для 79 стран и 349 миллионов человек, находящихся на переднем крае отсутствия продовольственной безопасности».

Однако по состоянию на понедельник в Китай было отправлено почти 8 миллионов тонн товаров, что составляет почти 25 процентов от экспортированных 32,9 миллиона тонн. По данным ООНВ то время как почти 44 процента экспорта было отправлено в страны с высоким уровнем дохода.

Почему Россия разорвала сделку?

Россия уже несколько месяцев говорит, что условия для продления сделки не выполнены.

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что хочет отменить санкции против Россельхозбанка.

Другие требования включают возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запасных частей, снятие ограничений на страхование и перестрахование, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, а также размораживание активов и счетов российских компаний, занимающихся экспортом продуктов питания. и удобрения.

«Сегодня договоренности по Черному морю перестали работать», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. К сожалению, часть договоренностей по Черному морю, касающихся России, до сих пор не реализована [their] Эффект прекращен.

Может ли Черноморский зерновой коридор работать без России?

Украинские порты были закрыты до тех пор, пока в июле прошлого года не было достигнуто соглашение, и неясно, можно ли будет отгружать зерно после ухода России.

Ожидается, что дополнительные взносы по страхованию военных рисков, которые взимаются при заходе в регион Черного моря, вырастут, а судовладельцы могут не захотеть позволять своим кораблям заходить в зону боевых действий без одобрения России.

Полисы страхования от военных рисков должны продлеваться каждые семь дней для кораблей стоимостью в тысячи долларов.

Может ли Украина экспортировать больше зерна через ЕС?

Украина экспортирует большое количество зерна через восточные страны ЕС с начала конфликта. Однако было много логистических проблем, в том числе разная ширина колеи железных дорог.

Другая проблема заключается в том, что поток украинского зерна через восточную часть ЕС вызвал волнения среди фермеров в регионе, которые говорят, что это подорвало местные поставки и было скуплено мельниками, лишившими их рынка сбыта урожая.

В результате ЕС разрешил пяти странам — Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии — запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит на экспорт в другие страны. В настоящее время это будет поэтапно прекращено к середине сентября.

Урожай также ожидается в восточной части ЕС этим летом, и ожидается, что крупные порты, такие как Констанца в Румынии, будут бороться с объемом зерна, который они, вероятно, получат, что приведет к перегруженности и задержкам доставки.