Зибанияд и Шестаркин обыграли «Рейнджерс» и «Пантерз» со счетом 6:2.

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Мика Зибанежад забил дважды, а Игорь Шестеркин заблокировал 33 броска, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флорида Пантерз» со счетом 6:2 в понедельник вечером.

У Адама Фокса есть гол и две передачи, а Джимми Веси, Алексис Лафреньер и Филип Читтель также забили за «Рейнджерс», которые с 5 декабря вели 15-4-2 и 5-0-1 в последних шести домашних матчах против Флориды. . У Артемия Панарина три результативные передачи.

Картер Верхаге и Александр Барков забили за «Пантерз», которые выиграли четыре из пяти предыдущих и ведут счет 7-3-1 с 1 января, когда «Рейнджерс» выиграли предыдущую игру во Флориде со счетом 5-3.

У Шестеркина было семь сейвов в первом, 14 во втором и 12 в третьем, чтобы улучшить свой результат до 11-4-3 в последних 18 играх и 21-8-6 в целом в этом сезоне.

27-летний россиянин не забил, когда «Пантеры» обошли вратаря Алекса Лайона чуть более чем за пять минут до конца с преимуществом в три гола. Вся попытка Шесктерина откатиться далеко влево была пропущена всего в нескольких дюймах.

Фокс открыл счет своим десятым голом на 3:03 после первого, преодолев защиту «Пантер» и «Лион». Фокс набрал очки в 32 из 47 игр Нью-Йорка в этом сезоне.

Верхэге сравнял счет в большинстве со счетом 5:56 и занял 23-е место, что дало «Пантерам» голы с преимуществом по количеству игроков в их четвертой игре подряд и семи четвертьфиналах.

Зибанеджад вывел «Рейнджерс» вперед за 2:39 до конца первой половины игры, с одним пасом Панарина в ворота «Лиона» со своего запатентованного места в левом круге. Фокс сделал результативную передачу, дав ему третье многоочковое усилие в шести играх. «Рейнджерс» вели 11-0-0, когда Фокс набрал несколько очков.

Веси сделал это 3-1 в 15:03 второго с восьмым.

Лафреньер забил впервые в 18 играх на 7:56 в третьем, прежде чем Зибанежад забил снова — 22-е преимущество его команды — на 8:10, сделав счет 5: 1.

Барков вытащил «Пантеры» на 3-м месте в 11:02 с третьего места со своим 13-м, прежде чем Читил забил гол в упор за 3:11 до конца.

Панарин, который возглавляет «Рейнджерс» с 50 очками, продлил свою результативную серию против «Пантер» до 12 игр.

СТААЛ продолжает

Бывший защитник «Рейнджерс» Марк Стаал провел свою первую игру за «Пантерз» в Мэдисон-Сквер-Гарден после двух сезонов в «Детройте». Стаал, которого обменяли в «Ред Уингз» в сентябре 2020 года, сыграл 892 игры за 13 сезонов в Нью-Йорке и занял второе место по количеству матчей в плей-офф (107) в истории «Рейнджерс». …

следующий

Пантеры: В Питтсбурге во вторник вечером.

Рейнджерс: В Торонто в среду вечером.

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