Зима в Якутии — самом холодном регионе России

Последний выпуск «Списка Эрика» переносит нас в Якутию. Журналист RT Эрик Зарате не остался в стороне от изучения самого холодного региона России, где температура часто достигает -70 градусов. Отпраздновать Новый год в зимней стране чудес, узнав больше о культурном наследии ее народа – какая славная идея!

Якутия, официально именуемая Республикой Саха, является крупнейшим российским регионом, который находится в стороне от проторенных дорог большинства путешественников. Якутия с ее обширной территорией и резкими перепадами температур довольно манящая и немного пугающая. Населенный как минимум шестью коренными народами, он является центром древних традиций, верований и ремесел Русского Севера. Но путешествовать по этим краям самостоятельно, без помощи местных жителей – и местных духов! – было бы крайне опасно. К счастью, Эрик получает теплый прием от обоих и, одетый в «унти» (традиционные сапоги из оленьей кожи), угощенный вкусным травяным чаем и вооружившись набором добрых предзнаменований и благословением шамана, отправляется в путь.

После страшной поездки на собачьих упряжках по белой пустыне Эрик достигает Ленских столбов — захватывающей скалы, окутанной легендами. Затем он предлагает местным божествам немного печенья, чтобы обратить вспять плохую погоду, и, заручившись защитой огня клана, пробует свои силы в местных видах спорта, включая кочевой футбол, в который играют мячом из оленьей шкуры. В рамках зимних праздников Эрик участвует в конкурсе ледяных и снежных скульптур. Хотя его команда не побеждает, он усваивает ценный урок: чтобы не замерзнуть в -40 градусов, нужно всегда оставаться активным. Наконец, прежде чем покинуть эту фантастическую страну, он встречает Чысхана, Повелителя холода. Дальний родственник Санта-Клауса, Чысхан, оказывает Эрику радушный прием в своей ледяной пещере, спрятанной в вечной мерзлоте, и взамен немного учит испанский язык.

Чтобы узнать о приключениях Эрика, посмотрите новый эпизод «Списка Эрика».