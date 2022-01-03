Зимние Олимпийские игры в Пекине Россия отвергает «бесполезный» дипломатический бойкот. Франция и Германия призывают Европейский Союз ответить

Глава Олимпийского комитета России заявил в четверг, что его страна не поддерживает дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны некоторых западных стран, и осудил этот шаг как «бесполезный», в то время как Франция также исключила такой шаг.

США, Канада, Австралия и Великобритания объявили, что не будут отправлять правительственных чиновников на Игры в феврале из-за нарушений прав человека в Китае, хотя его спортсмены продолжат соревноваться. Китай осудил это решение.

«Со спортивной точки зрения эти меры бессмысленны», — заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Эти меры носят исключительно политический характер … Мы очень надеемся, что они не бросят тень на Игры», — добавил он.

Президент России Владимир Путин примет участие в Олимпийских играх в Пекине 4-20 февраля после получения приглашения из Китая.

«Глава нашего государства будет присутствовать, и это станет дополнительным мотивирующим фактором для всех членов команды ОКР», — сказал Поздняков.

Российским спортсменам запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под своим флагом и под свой гимн в рамках санкций за допинг, срок действия которых истекает в декабре 2022 года.

В Пекине россияне будут соревноваться в качестве представителей Олимпийского комитета России под аббревиатурой «ОКР».

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил в четверг, что его страна не будет участвовать в бойкоте, объявленном Соединенными Штатами, а ее министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходима общая европейская позиция по вопросу дипломатии. бойкотировать. Министр иностранных дел Германии Анналина Барбок повторила призыв к общей позиции.

Позднее в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпочитает работать с Международным олимпийским комитетом для защиты спортсменов всего мира, чем участвовать в символических бойкотах.

Мы не должны забывать [the Olympics]«Как и все, что происходит на международной арене, я предпочитаю делать то, что дает положительный эффект», — сказал Макрон на пресс-конференции.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал решение о дипломатическом бойкоте Игр «фарсом».

Обращаясь к журналистам, Вэньбинь сказал: «Неважно, приедут ли их официальные лица или нет, они увидят успех зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Спорт не имеет ничего общего с политикой. Это они написали, направили и провели этот фарс».