Злодеи из фильмов о Человеке-пауке: от худшего к лучшему

самоуспокоенность Окончательный Человек-Паук В комической версии носорога, где Алексей Сицевич превращается в человека, похороненного в гигантском теле из роботизированной брони, носорог в Джаматти выглядит как реликвия из эпохи Джоэла Шумахера в фильмах о супергероях, где каждая сцена была воспроизведена в 568 раз больше, и нет не такого уж хорошего диалога. По правде говоря, такая интерпретация персонажа единорога ужасна, но я уверен, что зарплата была хорошей. — Дэвид Кроу

10. Зеленый эльф (датчанин ДеХаан)

В запутанном смешанном хаосе Новый Человек-Паук 2Ни один персонаж — ну, за исключением единорога от режиссера Пола Джаматти — не может считаться таким убогим, как Гарри Осборн. В исполнении Дейна ДеХаана, в лучшем случае угрюмого актера и в худшем — актера-зомби, Гарри проносится по дуге примерно за 15 минут экранного времени, на создание которых у Джеймса Франко раньше уходило три фильма.

Осборн ДеХаан начинает свое путешествие домой после десяти лет в школе-интернате, чтобы оказаться на смертном одре своего отца Нормана (Крис Купер). Затем он заканчивает фильм, блуждая на планере, где улыбающийся психопат был мутирован в результате инъекции волшебной крови паука. Его «вид зеленых гоблинов», кажется, излишне втиснут в фильм благодаря одержимости Ави Арада и Мэтта Толмача мгновенно создавать паучьи волосы и, как следствие, персонажа — который должен быть лучшим другом Питера Паркера! Не производи никакого впечатления. Помимо костюма и макияжа, это есть в фильме с участием Электро Джейми Фокса. Другая причина в том, что мы благодарны за крах именно этой версии франшизы. — Дон Кай

9. Электро (Джейми Фокс)

Еще один победитель из Новый Человек-Паук 2Поверхностная интерпретация Джейми Фокса Макса Диллона, также известного как Электро, также была похожа на фильм Шумахера «Бэтмен». В частности, это прямая нокаутация на уровне сценария для Джима Керри Ридлера в Бэтмен навсегда (1995). Но в то время как фильм о Бэтмене был задуман как костер, Фокс играет нечестивого неудачника, который полагается на все визуальные сокращения SNL Набросок — у него двухдюймовая расческа и очки, когда он поет про себя «С Днем Рождения» — в фильме, где Спайди должен быть злобой и любовью Эндрю Гарфилда, чью девушку убивают прямо у него на глазах в конце фильма. рисунок.

Цветовой диссонанс между этими элементами находится на грани полной катастрофы, но даже в руках самого опытного рулевого трудно представить, что Electro Фокса окажется намного выше в списке. Как это было задумано изначально, это ходячий набор клише, которые затем превратились в уродливые для глаз неоново-голубые цвета. Некоторые цифровые эффекты уклонения Человека-паука от искусственной молнии забавны, но это не более чем световое шоу, которое включает свет до того, как Фокс вернется на экран, чтобы взять под фунт компьютерного макияжа. — ОКРУГ КОЛУМБИЯ

8. Ящерица (Рис Эванс)

Поклонники Человека-паука были взволнованы, увидев, как Дилан Бейкер играет доктора Курта Коннорса в фильме Сэма Рэйми. человек-паук Трилогия с отсутствующей рукой, но переосмысленная как профессор Питера Паркера и полуучебник Тоби Магуайра. К сожалению, Беккеру так и не удалось превратиться в чешуйчатое, чешуйчатое эго Ящерицу. Итак, Рису Эвансу пришлось забрать плащ. Невероятный человек-паук (2012). Результаты были неоднозначными.