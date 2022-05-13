Змеиный остров: самая маленькая территория играет роль в войне России с Украиной

Остров, который по-украински называется Змеиный остров, находится в 30 милях (48 км) от побережья Украины и недалеко от морских путей, ведущих к Фосфору и Средиземному морю.

Москва никогда не претендовала на право собственности на Змеиный остров, и он находится далеко от какой-либо части материковой части России. Он расположен в 180 милях от Крыма и был аннексирован Россией в 2014 году. Россия ни в географическом, ни в историческом смысле не может претендовать на его собственность.

Но история будет испорчена, потому что она имеет стратегическое значение, и русские явно думали, что ее можно легко получить. Еще до конфликта Украина знала, что она уязвима. В прошлом году президент Владимир Зеленский прилетел на Змеиный остров, где были не избиратели, а одни овцы, подчеркнув, что это важно. «Этот остров, как и вся наша территория, является украинской землей, и мы будем защищать ее всеми силами», — сказал он.

Русские отправились на Змеиный остров в первый день войны в конце февраля, когда произошел знаменитый обмен между его украинской гвардией и российским флотом. Получив приказ сдаться, небольшая часть моряков на острове вернулась по радио». Русский военный корабль, иди сам «Обмен, который стал центральным для украинской оппозиции.

Но Змеиный остров имеет больше, чем символическое значение. Позвольте русским установить там факты на скалах, и Украина не сможет гарантировать независимость морских путей между портом Одессы и остальным миром. Большая часть сельскохозяйственного богатства Украины поступает на мировые рынки через Одессу. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в пятницу, что владелец Змеиного острова «контролирует наземные и в некоторой степени воздушные условия на юге Украины». READ Почему «Z» взяли на вооружение сторонники войны России на Украине? | Новости войны России и Украины «Контролер острова может в любой момент воспрепятствовать движению гражданских судов во всех направлениях южнее Украины», — добавил Буданов. Только по этой причине Украина пообещала отказать русским в этом, даже если она не сможет немедленно вернуть себе территорию. В ходе серии атак за последние 10 дней его беспилотники и другие средства атаковали российские подразделения, пытающиеся установить свое присутствие на острове. На спутниковых снимках, сделанных 12 мая, видно, что у того же побережья острова затонул десантный корабль, и Украина заявляет, что он задел два близлежащих патрульных катера. На других изображениях, сделанных в выходные, видно, что над островом поднимаются два столба дыма. Предполагается, что один из них был с вертолета Ми-8 с российскими моряками. Согласно видео с беспилотника, опубликованному украинскими военными, он был нацелен на ракету, которая также показала кадры зенитных установок на острове. Одесское областное военное управление сообщило в четверг, что поддерживаемый Россией корабль «Всеволод Бобров» загорелся и его буксируют с острова в Севастополь. Это утверждение не было подтверждено CNN, и Россия отрицает какие-либо жертвы на острове. Почему русские так стараются сохранить Змеиный остров? Потому что это потопляемый, устойчивый авианосец, полный радиоэлектронной борьбы и противокорабельных возможностей. В четверг министерство обороны Украины заявило, что русские «пытаются улучшить свое положение на острове, чтобы заблокировать украинские морские коммуникации и возможности в северо-западной части Черного моря, особенно в направлении Одессы». Буданов также указал, что Змеиный остров будет полезен, если русские захотят усилить свое присутствие в уединенном районе Приднестровья в Молдове, который находится в ведении пророссийской администрации и имеет около 1500 российских военнослужащих. Змеиный остров действительно дрался и раньше, но только в судах. Румыния и Украина уже давно ведут региональные споры по поводу потенциала углеводородов на острове и в окружающих его морях. Международный Суд окончательно определил статус острова и границы исключительных экономических зон Украины и Румынии в 2009 году. READ Европейцы пристрастились к российскому газопроводу На данный момент судьба Змеиного острова вряд ли будет решаться в суде.