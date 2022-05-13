Змеиный остров: самая маленькая территория играет роль в войне России с Украиной

Остров, который по-украински называется Змеиный остров, находится в 30 милях (48 км) от побережья Украины и недалеко от морских путей, ведущих к Фосфору и Средиземному морю.
Москва никогда не претендовала на право собственности на Змеиный остров, и он находится далеко от какой-либо части материковой части России. Он расположен в 180 милях от Крыма и был аннексирован Россией в 2014 году. Россия ни в географическом, ни в историческом смысле не может претендовать на его собственность.
Но история будет испорчена, потому что она имеет стратегическое значение, и русские явно думали, что ее можно легко получить. Еще до конфликта Украина знала, что она уязвима. В прошлом году президент Владимир Зеленский прилетел на Змеиный остров, где были не избиратели, а одни овцы, подчеркнув, что это важно. «Этот остров, как и вся наша территория, является украинской землей, и мы будем защищать ее всеми силами», — сказал он.
Но Змеиный остров имеет больше, чем символическое значение. Позвольте русским установить там факты на скалах, и Украина не сможет гарантировать независимость морских путей между портом Одессы и остальным миром. Большая часть сельскохозяйственного богатства Украины поступает на мировые рынки через Одессу.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в пятницу, что владелец Змеиного острова «контролирует наземные и в некоторой степени воздушные условия на юге Украины».
«Контролер острова может в любой момент воспрепятствовать движению гражданских судов во всех направлениях южнее Украины», — добавил Буданов.
Только по этой причине Украина пообещала отказать русским в этом, даже если она не сможет немедленно вернуть себе территорию.
В ходе серии атак за последние 10 дней его беспилотники и другие средства атаковали российские подразделения, пытающиеся установить свое присутствие на острове.
На спутниковых снимках, сделанных 12 мая, видно, что у того же побережья острова затонул десантный корабль, и Украина заявляет, что он задел два близлежащих патрульных катера.
На других изображениях, сделанных в выходные, видно, что над островом поднимаются два столба дыма. Предполагается, что один из них был с вертолета Ми-8 с российскими моряками. Согласно видео с беспилотника, опубликованному украинскими военными, он был нацелен на ракету, которая также показала кадры зенитных установок на острове.
Одесское областное военное управление сообщило в четверг, что поддерживаемый Россией корабль «Всеволод Бобров» загорелся и его буксируют с острова в Севастополь. Это утверждение не было подтверждено CNN, и Россия отрицает какие-либо жертвы на острове.
Почему русские так стараются сохранить Змеиный остров? Потому что это потопляемый, устойчивый авианосец, полный радиоэлектронной борьбы и противокорабельных возможностей. В четверг министерство обороны Украины заявило, что русские «пытаются улучшить свое положение на острове, чтобы заблокировать украинские морские коммуникации и возможности в северо-западной части Черного моря, особенно в направлении Одессы».
Буданов также указал, что Змеиный остров будет полезен, если русские захотят усилить свое присутствие в уединенном районе Приднестровья в Молдове, который находится в ведении пророссийской администрации и имеет около 1500 российских военнослужащих.
Змеиный остров действительно дрался и раньше, но только в судах. Румыния и Украина уже давно ведут региональные споры по поводу потенциала углеводородов на острове и в окружающих его морях. Международный Суд окончательно определил статус острова и границы исключительных экономических зон Украины и Румынии в 2009 году.
На данный момент судьба Змеиного острова вряд ли будет решаться в суде.
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