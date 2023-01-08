Знакомство со 140-дюймовым телевизором Samsung Micro LED на выставке CES 2023

Samsung Display раздвинул свои границы Микро светодиод Телевизионные технологии снова. И в КЕС 2023Гигант бытовой электроники представил новую линейку 4K-телевизоров Micro LED, которая теперь включает в себя большую 140-дюймовую модель. Хотя компания не раскрыла много подробностей о новой линейке, у нас была возможность увидеть эти новые телевизоры Micro LED из первых рук, и мы поделились своим опытом в новом практическом видео, которое вы можете смотрите ниже.

Новая линейка Samsung Micro LED TV, представленная на выставке CES 2023, включает семь размеров: 50, 63, 76, 89, 101, 114 и 140 дюймов. Последнее действительно зрелище, и оно еще более впечатляет лично, чем на камеру.

Ассортимент будет разделен на модели CX и не CS.

Samsung мало рассказал нам о своих планах относительно линейки телевизоров Micro LED TV 2023 года, но компания разделит серию на две категории: модели CX и модели без CX.

Варианты CX будут более премиальными и будут оснащены панелями с высокой частотой обновления 240 Гц. Спецификации моделей без CX не очень ясны, но ожидается, что они будут иметь частоту обновления 120 Гц.

Кроме того, модели CX будут иметь функцию мультидисплея и будут одновременно отображать контент с 4 входов HDMI. Эта функция будет лучше всего работать с большой 140-дюймовой моделью.

Независимо от того, CX это или нет, все телевизоры Samsung Micro LED 2023 года будут иметь разрешение 4K UHD и 6 входов HDMI, хотя неясно, сколько из них будет основано на конфигурации HDMI 2.1.

Несмотря на Samsung Демонстрируя семь различных типов телевизоров Micro LED на выставке CES 2023, не совсем ясно, будет ли компания выпускать 50- и 63-дюймовые форматы. Однако ожидается, что варианты с диагональю экрана 76 дюймов и выше появятся на рынке во втором квартале 2023 года.

Не стесняйтесь посмотреть наше практическое видео ниже, чтобы поближе познакомиться с новой линейкой телевизоров Samsung Micro LED TV, и следите за новостями от CES.