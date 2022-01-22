Знакомство с новой бортовой развлекательной программой Аэрофлота

Пассажиры практически всех западных самолетов Аэрофлота, в том числе узкофюзеляжных, теперь могут побаловать себя бортовыми развлечениями, состоящими из постоянно обновляемого большого выбора рейтинговых российских и зарубежных фильмов. Помимо новых жанров, таких как подкасты, авиакомпания также обещает более широкий выбор контента с субтитрами и аудиоописаниями.

100 новых наименований в месяц

На прошлой неделе российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о том, что представила новую концепцию мультимодальной программы развлечений на борту (IFE). С января 2022 года авиакомпания будет пополнять бортовую библиотеку каталогом не менее 60 российских и зарубежных фильмов, а также 40 фильмов-новинок с рейтингом IMDb 6,0 и выше в месяц. По словам авиакомпании, это позволит пассажирам «Аэрофлота» одними из первых увидеть долгожданные новые фильмы.

Он также расширит свой каталог призовых и фестивальных фильмов и увеличит число показов российских и советских фильмов. Всего на рейсах авиакомпании будет доступно около 200 фильмов и несколько эпизодов телешоу, чтобы занять путешественников и развлечь их.

Обновленная концепция конвейера IFE также будет включать в себя новые типы. К ним относятся «ньюмс» (нюмс по-русски, короткие обучающие анимационные видеоролики, представляющие собой смесь новостей и мемов), подкасты и видео знаменитостей. Мультимедийный портал Аэрофлота теперь будет содержать около 5000 единиц видео-, аудио-, обучающих материалов и игрового контента.

Улучшить удобство использования и доступность

Функция поиска также была улучшена за счет улучшенного каталога смазочных материалов для большего удобства использования. Кроме того, Аэрофлот заявляет, что теперь предлагает пассажирам с ограниченными возможностями более широкий выбор контента с субтитрами и аудиоописаниями.

В то время как большинство авиакомпаний предлагают системы IFE только на своих дальнемагистральных самолетах, Аэрофлот заявляет, что они доступны почти на всех их западных самолетах. Сюда входят узкофюзеляжные Boeing 737, Airbus A320neo и A321neos, а также большинство их нынешних аналогов двигателей. Кроме того, он доступен для всех классов обслуживания самолетов Airbus A350 и A330, а также Boeing 777.

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Говоря о Triple Seven и обновлениях, прошло почти шесть месяцев с тех пор, как Аэрофлот представил новый и обновленный 777. Модифицированный самолет оснащен новым бизнес-классом с легендарными сиденьями Collins Aerospace Super Diamond Reverse Herringbone.

Непрерывное обновление продуктов члена SkyTeam является частью его стремления позиционировать себя как пятизвездочную авиакомпанию, поскольку она перераспределяет роли и флоты в более широкой группе Аэрофлота. Аэрофлот сосредоточится на премиальных дальних маршрутах.

Компания также значительно сократит свой флот, передав российские самолеты Sukhoi Superjets российским авиалиниям, а все свои Boeing 737 — своей более дешевой дочерней компании «Победа». Между тем, Россия также ходатайствует перед Иркут о приобретении системы IFE для российского производства МС-21.