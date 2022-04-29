Знаменитый теннисист Борис Беккер приговорен к тюремному заключению за финансовые преступления

Лондон (AFP). Теннисист Борис Беккер в пятницу был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за незаконное отвлечение крупных сумм денег и сокрытие активов после объявления о банкротстве.

Ранее в этом месяце трехкратный чемпион Уимблдона был осужден по четырем пунктам в соответствии с законом о несостоятельности, и ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Судья Дебора Тейлор объявила приговор, выслушав аргументы генерального прокурора и адвоката Бейкера. Она сказала бывшему игроку с самым высоким рейтингом, что он не раскаялся.

«Хотя я принимаю ваше унижение как часть разбирательства, смирения не было», — сказал Тейлор.

Бейкеру придется отсидеть не менее 15 месяцев, прежде чем он получит право на освобождение.

Было обнаружено, что 54-летний немец перевел сотни тысяч фунтов (долларов) после своего банкротства в июне 2017 года со своего бизнес-счета на другие счета, включая счета его бывшей жены Барбары и его бывшей жены Чарли «Лили» Бейкер. .

Беккера также признали виновным в том, что он не рекламировал недвижимость в Германии и скрывал банковский кредит в размере 825 000 евро (871 000 долларов США) и акции технологической компании.

Присяжные лондонского Королевского суда Саутварка оправдали его по 20 другим пунктам обвинения, включая обвинения в том, что он не вручил ему несколько наград, в том числе две Уимблдонских награды и олимпийскую золотую медаль.

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В полосатом фиолетово-зеленом галстуке Уимблдона Беккер вошел в зал суда вместе со своей девушкой Лилиан де Карвалью Монтейру.

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема отверг все обвинения, заявив, что сотрудничал с попечителями, которым было поручено обеспечить безопасность его активов, — даже предлагал его обручальное кольцо — и действовал по совету экспертов.

На пятничном слушании приговора прокурор Ребекка Чокли заявила, что Бейкер действовал «преднамеренно и нечестно» и что он «продолжает возлагать вину на других».

Адвокат защиты Джонатан Лейдлоу выступил в защиту снисходительности, заявив, что его клиент потратил деньги не на «расточительный образ жизни», а на алименты, аренду, юридические и деловые расходы. Он сказал суду, что Бейкер был «публично унижен» и что у него нет потенциальных доходов в будущем.

Судья заявила, что приговор Беккер к двум годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов и попытку уклонения от уплаты налогов в Германии в 2002 году был «значительным отягчающим обстоятельством» в ее решении в пятницу. Она сказала, что он «не прислушался к предупреждению» и возможности условного приговора.

Банкротство Беккера произошло из-за кредита в размере 4,6 млн евро (5 млн долларов США) от частного банка в 2013 году, а также кредита в размере 1,6 млн долларов США от британского бизнесмена в следующем году, согласно показаниям в суде.

Во время судебного разбирательства Бейкер сказал, что его карьерный заработок в размере 50 миллионов долларов был поглощен «дорогостоящими разводными платежами» и долгами, когда он потерял значительную часть своего дохода после выхода на пенсию.

Беккер прославился в 1985 году в возрасте 17 лет, когда он стал первым игроком без рейтинга, выигравшим Уимблдонский титул в одиночном разряде, а затем поднялся до первого места. С 2012 года живет в Великобритании.

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