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Знаменитый теннисист Борис Беккер приговорен к тюремному заключению за финансовые преступления

30 апреля, 2022
Boleslava Sokolova

Лондон (AFP). Теннисист Борис Беккер в пятницу был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за незаконное отвлечение крупных сумм денег и сокрытие активов после объявления о банкротстве.

Ранее в этом месяце трехкратный чемпион Уимблдона был осужден по четырем пунктам в соответствии с законом о несостоятельности, и ему грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Судья Дебора Тейлор объявила приговор, выслушав аргументы генерального прокурора и адвоката Бейкера. Она сказала бывшему игроку с самым высоким рейтингом, что он не раскаялся.

«Хотя я принимаю ваше унижение как часть разбирательства, смирения не было», — сказал Тейлор.

Бейкеру придется отсидеть не менее 15 месяцев, прежде чем он получит право на освобождение.

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