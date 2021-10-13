Значок Pokémon Brilliant Diamond и Shining Pearl будет отполирован

Покемон Блестящий Алмаз А также сияющая жемчужина Выходит на Nintendo Switch 19 ноября. Они поставляются с новым набором красок для множества странных функций, которые когда-то были разработаны для сенсорного экрана Nintendo DS.

Эти игры были описаны разработчиком как «лояльные» версии игр 2006 года. система Nintendo DS, это заставило некоторых задуматься, а не Самые странные аспекты активов Среди этих любимых старых функций был экран, на котором вы могли отполировать свои значки спортзала с помощью сенсорного экрана – уникальная особенность, которая помогла этим играм про покемонов сиять.

Как оказалось, эта функция буду Среди повторов актерский состав подтвердил Polygon во время предварительного просмотра игры.

В оригиналах вы можете открыть карточку тренера и показать свои бейджи в ее футляре. Если вы постучите по наклейкам стилусом, они издадут раздражающий звук, как если бы они были металлическими. Однако если вы потер ручку На декалях он будет издавать визгливый звук. Если вы сделаете это достаточно долго, цвет надписей изменится от блеклых до более ярких и ярких, что создаст эффект чистки наклейки. Если вы продолжите продвигаться вперед, значки будут сверкать.

Покемон Блестящий Алмаз А также сияющая жемчужина Выходит на Nintendo Switch 19 ноября.