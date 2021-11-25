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Золотая лихорадка привлекает к притоку Амазонки сотни земснарядов.

25 ноября, 2021
Toma Kulikov

АВТАИЗ, Бразилия (24 ноября) (Рейтер) — Сотни дноуглубительных плотов, эксплуатируемых нелегальными горняками, собираются в золотой лихорадке на реке Мадейре, главном притоке тропических лесов Амазонки, проплывая сотни миль, пока власти штата и федеральные власти спорят о том, кто является ответственный. об этом. Останови их.

Флот накачанных понтонов пришвартован вместе линиями, которые тянутся примерно через обширную Мадейру, и свидетель Рейтер видел выхлопные шлейфы, предполагающие, что они задевали русло реки в поисках золота.

«Мы насчитали не менее 300 плотов. Они потратили минимум две недели, а правительство ничего не сделало», — сказала Даниэль Агияр, активист бразильской организации Гринпис.

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Золотая лихорадка, вызванная слухами о том, что там нашли золото, началась, когда мировые лидеры собрались на климатической конференции Организации Объединенных Наций в Глазго, где находится Бразилия. клятва Усилилась защита тропических лесов Амазонки. Подробнее

Однако крайне правый президент Жаир Болсонару имеет ослабленный Охрана окружающей среды с момента вступления в должность в 2019 году, закрывая глаза на вторжения на государственные земли и земли коренных народов, охраняемые Незаконные лесорубыА также владельцы ранчо А также беглые золотодобытчики.

Река Мадейра течет примерно в 2 000 миль (3 300 км) от своего истока в Боливии через тропические леса Бразилии и впадает в реку Амазонка.

На виде с воздуха видны дноуглубительные плоты, эксплуатируемые нелегальными горняками, собранные во время золотой лихорадки на Мадейре, главном притоке реки Амазонки, в Утазес, штат Амазонас, Бразилия, 23 ноября 2021 года. REUTERS / Bruno Kelly

Дноуглубительные плоты плыли вниз по реке от региона Хумайта, где наблюдается всплеск незаконной добычи золота, и в последний раз их видели в 400 милях (650 км) от города Отазес, муниципального района к юго-востоку от Манауса.

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Представитель бразильского агентства по охране окружающей среды Ibama сказал, что незаконные дноуглубительные работы на реке Мадейре являются обязанностью не федерального правительства, а штата Амазонас и его агентства по охране окружающей среды IPAAM.

Лодки, пришвартованные на реке, находятся под федеральной юрисдикцией, говорится в заявлении IPAAM, поэтому Национальное горнодобывающее агентство (ANM) отвечало за лицензирование, а федеральная полиция должна была выяснить, были ли совершены какие-либо преступления. «Речное движение и загрязнение — это морская зона», — сказал Ибам.

АОД заявило, что не подпадало под его компетенцию, так как курировало только легальную добычу полезных ископаемых, в то время как преступная деятельность находилась в компетенции полиции и судов.

Федеральная полиция заявила, что ищет наилучший способ решения проблемы и предотвращения ущерба окружающей среде.

«Это бесплатно для всех. Ни одно из властей не делает ничего, чтобы остановить незаконную добычу полезных ископаемых, которая превратилась в эпидемию в Амазонии», — сказал Агияр из Гринпис Бразилии.

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(Отчетность Бруно Келли) Автор Энтони Боудл Редактирование Брэда Хейнса и Авроры Эллис

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