Золотистый ретривер прерывает прямой эфир российского новостного ролика, чтобы украсть и включить микрофон репортера

Золотистый ретривер выбрал неподходящий момент, чтобы начать игру в поисках.

мне Ежедневные лапыРоссийский репортер Надежда Сиржкина недавно попала в прямую передачу новостей на телеканале «Мир», когда ее разбил милый и неожиданный ведущий.

В ролике выше Сережкина в середине своего прогноза погоды в прямом эфире, общается с ведущей студии Элиной Дашкуевой, когда в кадре появляется пушистая голова. Столица принадлежит бунтовщику золотистый ретривер Кому-то удается незаметно обойти кадр и поймать микрофон Сережкиной.

Потом собака бежит с товаром, а Цержкина с фотоаппаратами гонятся и стараются не отставать. Между тем Дашкуева в шоке оставалась в студии, чтобы продолжать репортаж в прямом эфире.

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В конце концов, Сережкина снова появилась на экране с микрофоном в руке и новой девушкой рядом. Несмотря на то, что его не видели на камеру, похоже, репортер смог выследить бандитских собак и встать на их сторону. Сережкина и золотистый ретривер бок о бок завершают репортерскую часть.

Нью-Йорк ДеллИ новости Сообщается, что во время аварии не пострадали ни собаки, ни люди, ни микрофоны.