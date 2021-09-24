Золотого медалиста России 2012 года по борьбе Махова дисквалифицировали на четыре года

Россиянин Бялал Махов празднует победу над Артуром Таймазовым из Узбекистана в матче за золотую медаль среди мужчин в весовой категории до 120 кг на чемпионате мира по борьбе в Москве 12 сентября 2010 года. REUTERS / Gregory Dukur

(Reuters) – Российский борец Бил Махов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 120 кг вольным стилем на Олимпийских играх в Лондоне, был запрещен на четыре года за антидопинговое нарушение, сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В заявлении говорится, что отстранение 34-летнего спортсмена датировано 27 января 2020 года. статус

Информационное агентство ТАСС сообщило, что тест Махова дал положительный результат на запрещенное вещество и что представитель Rusada заявил, что он не предоставил документально подтвержденных объяснений того, как оно попало в его тело.

Агентство добавило, что опасный представитель сказал им, что рестлера запретили, потому что он не сообщил о медицинском препарате в списке разрешений на терапевтическое использование (TUE).

Федерация борьбы России не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

Трехкратный чемпион мира изначально выиграл бронзовую медаль вместе с иранцем Камилем Гасеми на Играх 2012 года, но медали двух борцов были повышены до золотых после того, как финалисты Артур Таймазов и Давид Мудзманашвили были дисквалифицированы в 2019 году за допинговые нарушения.

(Отчет Шриватсы Шридхара) в Бангалоре; Редакция Питера Резерфорда

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