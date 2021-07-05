Золотой старый Федерер погодный шторм Сонего достигнет четверти

ЛОНДОН (Рейтер). Внезапные ливни редко приветствуются на Уимблдоне.

И тогда не думайте об итальянце Лоренцо Сонего, который дебютировал на центральном корте с переломным счетом 5-5 в первом сете встречи четвертого раунда с Роджером Федерером, когда взрыв облаков отправил игроков в раздевалку. .

Можно только догадываться, какие мучения он, должно быть, перенес во время 20-минутной остановки в понедельник, когда крыша была закрыта из-за мокрого и ветреного поля, но после апелляции стало ясно, что турбулентность была не в пользу Сонего.

Он сразу же совершил двойную ошибку под светом прожекторов и отказался от подачи, и это был тот перерыв, который понадобился Федереру, чтобы доказать, что когда дело доходит до Уимблдона, его нелегко найти даже в 39 лет.

Восьмикратный чемпион выдержал шторм в первом сете от своего оппонента и Богов дождя, чтобы стать самым возрастным игроком Открытой эры, вышедшим в четвертьфинал Уимблдона с победой 7-5, 6-4, 6-2. более 23 семян.

«Поразительно, насколько сильно меняется ситуация в помещении и на улице», – сказал Федерер, которому в следующем месяце исполнится 40 лет, после того как он в 18-й раз вышел в четвертьфинал All England Club.

«Это были тяжелые условия, и после первого сета я почувствовал, что лучше контролирую матч. Я не мог бы быть более взволнованным, чтобы оказаться в четвертьфинале».

Сонего, конечно же, не сутулится на зеленой траве после того, как два года назад выиграл свой первый титул ATP на крыше в Турции, и, похоже, ему, как никому другому, нравилась задача одолеть этого человека, когда дело касалось тенниса на траве.

Возможно, это было из-за штормового ветра или отсутствия у Федерера игровой практики, сыгравшего несколько турниров за последние 18 месяцев, но шестой посев оставил брейк-пойнт после брейк-пойнта через его пальцы в первом сете.

Даже когда ошибка Сонего справа дала ему преимущество 4-3, швейцарец не смог удержать его, и он пошел обслуживать сет при 5-4.

Итальянские блоки

Храбрый итальянец получил овации, когда он нанес мощный удар по Федереру, который вскочил, чтобы сломить любимого сына Уимблдона и полюбить ничью 5-5.

Затем последовала игра, которая объединила 20 очков, семь неудач, неудачный пас Лопа Федерера, разбитого Сонего, и несколько мощных разменов ворот, прежде чем дождь нагло остановил игроков.

Когда игроки вернулись, чтобы возобновить игру, которая уже длилась 12 минут в реальном времени, потребовалось 15 секунд, чтобы выяснить, кто был ранен им на нервы.

Это дало Федереру искру, необходимую для продвижения до конца соревнования, после того, как он реализовал всего два из девяти брейк-пойнтов, заработанных в первом сете.

«Когда я нахожусь в этом году, вопросительные знаки повсюду. Вы должны еще раз доказать себе, что действительно можете это сделать», – сказал Федерер, которому в 2020 году сделали две операции на колене.

«Теперь посмотрим, сколько у меня осталось в баке. Очевидно, что снова было важно выиграть прямые партии».

В четвертьфинале рекордного 58-го места 20-кратный чемпион Большого шлема встретится с россиянином Даниилом Медведевым или польским Хубертом Гуркачем, матчи которых возобновятся во вторник.

(Сообщает Приета Саркар). Редакция Кен Феррис и Кристиан Рэднедж

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