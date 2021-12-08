«Зомби-лесные пожары» в России усиливаются и «оживают», несмотря на температуру -60 градусов по Цельсию | наука | Новости

В отдаленных частях Сибири наблюдались одни из самых холодных условий на Земле: температура в Дилианкире, Россия, упала до минус 59,2 градуса по Цельсию или минус 75 градусов по Фаренгейту. Зарегистрированные температуры были самыми низкими с января 2014 года. В январе прошлого года температура упала до минус 73 по Фаренгейту или -58,3 по Цельсию.

Несмотря на это пугающее замораживание костей, некоторые из самых безжалостных природных пожаров продолжали гореть во время сильного холода. Торфяные пожары, также известные как «пожары зомби», получили свое название, потому что они, кажется, могут воскресать из мертвых. Кажется, что летом на поверхности тушат лесные пожары. Однако под землей он питается торфом и метаном, которые накапливались тысячи лет. Таяния вечной мерзлоты недостаточно для тушения пожаров, поскольку выделяется газ и лесные пожары «оживляют».

«Я [saw] Рядом с пастбищами у села Хара Тумол, недалеко от Оймякона. Это было в районе, где летом были лесные пожары ». Сивцев добавил: «Эти зомби-пожары не редкость. «Мне даже известен случай, когда эти зомби-торфяные пожары горели несколько лет в Мундуллахском районе, недалеко от Оймякона. Подробнее: Греция ожидает «более суровую» суровую погоду

Это одни из самых богатых углеродом районов в мире, и пожары здесь, подобные тому, что стихло в прошлом месяце, могут выбрасывать 244 мегатонны углекислого газа. Когда торф горит из-за этих лесных пожаров, он выделяет в атмосферу древний углекислый газ, добавляя к парниковым газам, вызывающим изменение климата. Ученые выяснили, что возникновение «зомби-пожаров» тесно связано с изменением климата. Анализ данных показал, что эти пожары чаще возникают после жаркого и долгого лета с большим количеством пожаров, что позволяет предположить, что эти все еще редкие явления могут стать более частыми. READ Самарский Политех участвует в создании новых катализаторов

Температура в Сибири была настолько низкой, что местные школы были вынуждены закрыться, чтобы подготовиться к погоде. Когда температура опускается ниже минус 63 градусов по Фаренгейту (минус 53 градуса по Цельсию), дети в возрасте до 11 лет остаются дома. Между тем, если температура «умереннее», чем минус 63, ожидается, что все студенты будут посещать занятия. При минус 65 градусов по Фаренгейту (минус 55 градусов по Цельсию) все личные занятия отменяются.