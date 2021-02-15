Зонд Emirati Al-Amal отправляет первое изображение красной планеты после выхода на орбиту – технологические новости, Firstpost

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Национальное космическое агентство объявило в воскресенье, что зонд ОАЭ «Аль-Амаль» вернул свое первое изображение Марса через несколько дней после того, как космический корабль успешно вышел на орбиту Красной планеты. «На снимке запечатлен самый большой вулкан в Солнечной системе, Олимп Монс, когда он появлялся в свете раннего утреннего солнца», – говорится в заявлении. В заявлении говорится, что изображение было получено с высоты 24 700 километров (15 300 миль) над поверхностью Марса в среду, через день после того, как зонд вышел на орбиту Марса. Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, разместил цветное фото в Twitter.

Он писал: «Первое изображение Марса было получено первым в истории арабским зондом».

Миссия призвана раскрыть секреты марсианской погоды, но ОАЭ также хотят быть источником вдохновения для молодежи региона.

Хоуп стал первым из трех космических кораблей, достигших красной планеты в этом месяце после того, как Китай и Соединенные Штаты также запустили миссии в июле, воспользовавшись периодом, когда Земля и Марс были ближе.

С высоты 25 тыс. Км от поверхности красной планеты … первое изображение Марса первым в истории арабским зондом Первое изображение Марса, сделанное первым в истории арабским зондом на высоте 25000 км над поверхностью Красной планеты. pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF – Его Высочество шейх Мохаммед (HHShkMohd) 14 февраля 2021 г.

Проект ОАЭ также приурочен к празднованию пятидесятой годовщины объединения семи эмиратов страны.

«Надежда» – это красная планета в течение как минимум одного марсианского года или 687 дней с использованием трех научных инструментов для наблюдения за марсианской атмосферой.

Ожидается, что больше информации начнут отправляться на Землю в сентябре 2021 года, и данные будут доступны для изучения учеными всего мира.