Зрители антикварной выставки на дороге были удивлены, когда выяснилось, что драгоценности в вагоне – российская собственность на сумму £ xxx.

Зрители рекламных акций антиквариата были шокированы после того, как на показ редкий предмет в сумке для переноски.

Выяснилось, что брошь из аметиста и бриллиантового жемчуга принадлежала российской царской семье и оценивалась более чем в 5000 фунтов стерлингов.

4 Подарок ранее принадлежал членам российской царской семьи.

4 Оценка шокировала публику.

Фиона Брюс посетила Королевский ботанический сад в Шотландии, где она наткнулась на Кубок Шотландии, ожерелье с черным опалом и сундук с перьями маори.

Эксперт по оценке Джеффри Мун был удивлен во второй половине дня, когда ему подарили небольшой набор драгоценных камней.

Редкие королевские драгоценности, ранее принадлежавшие русской аристократии, прибыли в скромной сумке для переноски.

Молодая женщина, которая принесла свои вещи к экзаменационному столу, объяснила, что она пыталась найти свое генеалогическое древо во время изоляции.

В то время бабушка подарила ей украшения и записку, чтобы рассказать ей историю ее семьи.

Выяснилось, что великий князь Михайлов подарил госпоже Зии драгоценности, которые были переданы графине Турбей, его потомке, а затем переданы молодой двоюродной бабушке.

Эксперт заявил, что пара могла состоять в романтических отношениях из-за камня, найденного в броши.

«В украшениях есть свидетельства того, что они могут быть романтическими, потому что аметист символизирует верность».

«А бриллианты вечны, поэтому здесь вечная преданность заключена в значении камней».

Броши, изготовленные в 1880-х и 1900-х годах, ценились по высокой цене, а аметистовая брошь оценивалась в 5000 фунтов стерлингов.

Бриллиантовый подарок оценивается от 7000 до 8000 фунтов стерлингов.

Молодая женщина казалась удивленной оценкой: «Вау, хорошо! Отлично. Спасибо». Она рассказала камерам.

«Моя бабушка будет в восторге, ей нравится смотреть это шоу и узнавать о нашей истории»

4 Бриллиантовый подарок весит 8 кг.