Зрители ITV GMB раскритиковали момент из фильма Алана Партриджа «Ричард Мэдли» после того, как сравнили российские военные преступления с историей человека в автобусе.

Ричард Мадли дошел до Алана Партриджа, сравнивая российские военные преступления со старой юридической историей о человеке в автобусе.

Зрители Good Morning Britain признались, что их смутил странный чат Ричарда.

Ричард был в середине интервью с представителем Люси Пауэлл вместе с Кейт Гаррауэй, и они начали говорить о санкциях против России.

Когда он спросил о зверствах Владимира Путина и о том, что можно сделать, чтобы справиться с ними, он предложил гипотетическую аналогию, которая показалась несколько сложной для разговора.

Зрители признались, что были озадачены значимостью сюжета и их в очередной раз сравнили с некомпетентным диктором Аланом Партриджем. Ричарда также опознали после того, как он прервал теневого секретаря.



(Фото: зеркало.co.uk)



Люси сказала: «Это ужасно, зверства, которые мы наблюдаем, разворачиваются изо дня в день.

«Преступные действия российской армии действительно ужасны, и никто из нас не думал, что мы увидим это в наше время, не так ли? В этот век, в западноевропейской стране — это очень ужасно.

«Я имею в виду, что штрафы могут пойти дальше, и они могут быть жестче. Я думаю, что есть еще много лазеек и уверенности.

«Мы призывали закрыть эти лазейки задолго до начала этой жестокой акции.

«И мы также поддерживаем увеличение военной помощи, на самом деле правительство Великобритании очень хорошо с этим справляется, но мы думаем, что это может пойти дальше и быстрее».

Затем Ричард ответил «с полной робостью»: «Существовало и, я думаю, все еще существует юридическое определение того, чему следует верить.

— Как, по мнению человека из Клэпхема, назывался омнибус?

И это применялось к делам о клевете — было бы разумно, если бы человек в комбинезоне Клэпхэма решил, что кто-то солгал о нем?

«И если он это сделал, то это был юридический тест, и я подозреваю, что такой человек был жив сегодня, сидел в омнибусе Клэпхэма, и я спросил его или я спросил его: является ли президент Путин военным преступником?» Громкий ответ будет: «Да, это точно».

Затем Люси начала говорить о поставках в Украину, но Ричард прервал ее: «Просто коснемся энергии и затрат на энергию — извините за прерывание, у нас очень мало времени на сегодняшнее шоу. Извините, что заканчиваю ваш ответ».

После бреда Ричарда прохожий сказал: «Аналогия со старым коллекционером Клэпхема… а?

«Что Ричард Мадли качает прямо сейчас??? Абсолютная ерунда! Даже Кейт, кажется, сбита с толку ее странной полосой расспросов и постоянным упоминанием Второй мировой войны…#gmb».

Другой человек сказал: «Магазин фунта партриджа. Если бы Стив Куган впервые сел сегодня утром, чтобы создать Алана Партриджа, он использовал бы Ричарда Мадли в качестве основы, чтобы начать его создавать! #poundshoppartridge»

Другой добавил: «Это викторианский юридический термин, означающий мирянин на сегодняшнем языке».

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