Иван Гершкович: Российский суд продлил срок задержания американского журналиста

23 мая 2023 г.

Россия продлила на три месяца предварительное заключение американского журналиста Ивана Гершковича, арестованного в марте по обвинению в шпионаже.

Суд постановил продлить срок содержания г-на Гершковича под стражей до 30 августа, сообщают российские СМИ.

Официальные лица США призвали к немедленному освобождению репортера Wall Street Journal.

Его арест стал первым случаем, когда Москва обвинила американского журналиста в шпионаже с советских времен.

Гершкович, который был арестован в городе Екатеринбурге во время освещения войны в Украине, отрицал обвинения, как и Wall Street Journal и правительство США.

Решение судьи означает, что он будет по-прежнему содержаться в Лефортовской тюрьме в Москве.

Журналистов не пустили на судебное заседание во вторник, о котором не было объявлено заранее.

Неясно, присутствовал ли 31-летний г-н Гершкович.

Как заявил Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США, перед судом предстанут дипломаты посольства США.

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что родителей Гершковича допустили в здание суда, но не на слушаниях во вторник.

Государственный департамент США заявил, что США не помогали родителям добраться до Москвы из их дома в Нью-Джерси.

«Обвинения против Эвана беспочвенны, и мы продолжаем призывать к его немедленному освобождению», — заявил Миллер на брифинге в Вашингтоне, округ Колумбия.

Россия утверждала, что г-н Гершкович пытался собрать информацию для передачи американским спецслужбам. Россия еще не представила никаких публичных доказательств.

Официальные лица США назвали журналиста «несправедливо задержанным».

Ему грозит до 20 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.

В пятницу газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудникам консульства во второй раз было отказано в доступе к г-ну Гершковичу. Ранее ему разрешили посетить одного из официальных лиц США. READ Мать Флоренс Пью выросла со Снуп Доггом на церемонии вручения премии Оскар

Газета сообщила, что Россия заблокировала визиты, потому что Соединенные Штаты отказали в визах российским журналистам, которые пытались поехать в Нью-Йорк с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в прошлом месяце.

Во время слушаний в Москве в прошлом месяце, когда г-н Гершкович предстал перед судом, власти отклонили предложение его юристов освободить его под залог в 50 миллионов рублей (620 000 долларов) или поместить под домашний арест.

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Апрель: Иван Гершкович предстает перед российским судом