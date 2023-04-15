Иван Гершкович: США заявляют о несправедливом задержании журналиста в России

10 апреля 2023 г.

Соединенные Штаты признали журналиста Ивана Гершковича «несправедливо задержанным» Россией и призвали к его немедленному освобождению.

Г-н Гершкович, опытный российский репортер, был арестован в прошлом месяце в городе Екатеринбурге во время работы в Wall Street Journal (Уолл Стрит Джорнал).

С тех пор его официально обвиняют в шпионаже, но Wall Street Journal это отрицает.

Это первый случай, когда Москва обвинила американского журналиста в шпионаже с советских времен.

Обозначение «несправедливо задержанный» в США означает, что теперь дело будет передано в Управление специального посланника по делам заложников. Это повысит авторитет дела и позволит правительству выделить больше ресурсов для обеспечения его освобождения.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен «установил, что Иван Гершкович несправедливо задержан Россией».

Он призвал к «немедленному освобождению» г-на Гершковича и осудил Кремль «продолжающееся подавление независимых голосов в России и его продолжающуюся войну против правды».

The Wall Street Journal сообщила: «Эта награда высвободит дополнительные ресурсы и вызовет интерес на самом высоком уровне правительства США к его освобождению».

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Ивана и его семью», — добавила она.

Ранее в понедельник Патель заявил журналистам, что Россия не разрешила представителям консульства США доступ к Гершковичу, что является нарушением международного права.

В МИД России на прошлой неделе заявили, что вопрос с консульским доступом решен, но добавили, что «ажиотаж в США по этому вопросу, направленный на оказание давления на российские власти… безнадежен и бессмысленен».

31-летний г-н Гершкович хорошо известен среди иностранных корреспондентов в Москве. Редактор Би-би-си в России Стив Розенберг описывает его как превосходного репортера и журналиста с высокими принципами. READ Протестующий с транспарантом российского телевидения нашел работу в Германии

The Wall Street Journal сообщила, что ее репортер прервал связь со своими редакторами 28 марта, находясь в Екатеринбурге.

ФСБ России заявила, что остановила «незаконную деятельность», задержав журналиста.