Иван Печурин, российский бизнесмен, найден мертвым

«12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги Ивана Печурина, управляющего директора Корпорации развития аэрокосмической промышленности Дальнего Востока и Арктики», — говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник. .

«Смерть Эвана — невосполнимая потеря для друзей и коллег и большая потеря для компании. Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям», — говорится в заявлении.

По сообщению российских государственных СМИ РИА Новости, в администрации Владивостока сообщили, что тело было найдено недалеко от поселка Береговой. По сообщениям региональных СМИ, Печорин утонул 10 сентября у мыса Игнатьева во Владивостоке.

Печурин стал по меньшей мере девятым известным российским бизнесменом, покончившим с собой или в результате необъяснимых несчастных случаев с конца января, шесть из которых были связаны с двумя крупнейшими российскими энергетическими компаниями.