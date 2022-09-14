Иван Печурин, российский бизнесмен, найден мертвым

«12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги Ивана Печурина, управляющего директора Корпорации развития аэрокосмической промышленности Дальнего Востока и Арктики», — говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник. .
«Смерть Эвана — невосполнимая потеря для друзей и коллег и большая потеря для компании. Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям», — говорится в заявлении.
По сообщению российских государственных СМИ РИА Новости, в администрации Владивостока сообщили, что тело было найдено недалеко от поселка Береговой. По сообщениям региональных СМИ, Печорин утонул 10 сентября у мыса Игнатьева во Владивостоке.
Печурин стал по меньшей мере девятым известным российским бизнесменом, покончившим с собой или в результате необъяснимых несчастных случаев с конца января, шесть из которых были связаны с двумя крупнейшими российскими энергетическими компаниями.
Четыре из этих шести связаны с российским государственным энергетическим гигантом «Газпром» или одной из его дочерних компаний, а два других связаны с «Лукойлом», крупнейшей частной нефтегазовой компанией России.
Ранее в этом году компания заняла необычную публичную позицию, выступив против войны России на Украине, призвав к сочувствию жертвам и прекращению конфликта.
Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что глава «Лукойла» Равель Маганов скончался в начале сентября, выпав из окна больницы в Москве.
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