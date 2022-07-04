Иван Федотов: российский хоккеист арестован в России за уклонение от службы в армии

По сообщению российского информационного агентства «Фонтанка», военная прокуратура считает, что есть основания «считать Федотова военным дезертиром».

В беседе с российскими государственными СМИ РИА Новости его адвокат Алексей Пономарев отрицал, что Федотов уклонялся от военной службы.

25-летний россиянин финского происхождения подписал однолетний контракт начального уровня с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» 7 мая после завершения сезона КХЛ в российско-китайской хоккейной лиге, где он привел московский ЦСКА к Гагарину. Чашка.

Федотова задержали возле ледовой арены «Купсино» в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где он заболел и был доставлен в больницу, сообщает «Фонтанка».

«Нам известно об этих сообщениях, и мы расследуем ситуацию. В настоящее время у нас нет комментариев», — заявил президент Flyers по хоккейным операциям Чак Флетчер в заявлении для CNN.

В интервью российскому информационному агентству «Матч.ТВ» в субботу Пономарев сказал, что ему и родителям Федодо запретили посещать вратаря в больнице.

«На данный момент мы не можем точно сказать, как обстоят дела. Он находился в больнице, по крайней мере, на самом деле, но почему-то не числился среди других пациентов», — сказал Пономарев.

«Недавно в помещение госпиталя вошли сотрудники военной полиции. Я представился им, сказал, что я адвокат, и спросил, зачем они пришли. Они развернулись, сели в машину и больше ничего не комментировали. были допущены на территорию больницы.

«С тех пор ничего не слышно. Насколько я понимаю, его хотят передать какой-то военной следственной системе в тяжелом состоянии. Он сколько может аргументирует, что это не нужно, но события разворачиваются. Быстро. вперед, теперь он вне связи».

В России все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти год военной службы, за некоторыми исключениями. Невыполнение этого требования наказывается крупным штрафом и лишением свободы на срок до двух лет».

«Сложно предсказать его судьбу», — добавил Пономарев. «Он находился на территории горвоенкомата, но в армии состоял на учете в Москве. Приписное удостоверение нашли, но живет он во Всеволожске. То есть никакого отношения к городскому военкомату не имеет и военкомат.

«Еще вчера всю дорогу скрывали информацию о его присутствии, но, несмотря на то, что у него был телефон, он сообщил родным, что находится там. Аппарат Военного комиссара был проинформирован о том, что жалоба подана в суд. И результат приостановлен.

«Этот вопрос должен решать суд, но порядок призыва был нарушен. Он строго описан в законе. Понятно, что не все так просто. Судя по последнему общению с ним,​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

CNN связался с НХЛ, ЦСКА, Федерацией хоккея России и Пономаревым, но не сразу получил ответ.

Вратарь Олимпийского комитета России, который помог своей команде выиграть серебряную медаль по хоккею с шайбой среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года, как сообщается, был арестован под Москвой в тот же день, когда проходил суд над двукратной олимпийской чемпионкой США по баскетболу Бритни Гринер по делу о торговле наркотиками. обвинения. Лишение свободы до 10 лет.

Сторонники Крайнера и официальные лица США призвали к его освобождению, поскольку растут опасения, что его ошибочно задерживают и используют в качестве политической пешки на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и США.

На суде прокурор утверждал, что Гринер провез менее грамма марихуаны в своем багаже ​​и ручной клади. Второе судебное заседание по делу назначено на 7 июля.