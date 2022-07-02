Ига Святек, занимающая первое место в мире, чувствует себя комфортно, используя свое влияние

Запрет был встречен неоднозначной реакцией во время раундов, как публично, так и в частном порядке, но Святек после долгих размышлений видит точку зрения Уимблдона.

«Я думаю, что это единственный способ доказать, что это неправильно, начать войну и доказать, что их агрессия неправильна», — сказала она.

«Конечно, иногда это несправедливо по отношению к этим игрокам», — сказала она о запрещенной группе. Но мы публичны и имеем влияние. Вот почему мы тоже зарабатываем много денег. Иногда нас везде показывают по телевидению, а спорт был в политике. Я знаю, что люди хотят отделить это, и я также не стал бы участвовать во всех аспектах политики, но с такими вещами так бывает, и иногда ты просто ничего не можешь с собой поделать».

Уимблдон не подтвердил запреты на участие России и Белоруссии во время турнира, но пригласил всех украинских беженцев, поселившихся в районе Уимблдона, посетить турнир в воскресенье.

Самыми яркими противниками российского вторжения в Украину во время турнира были его игроки, в том числе Леся Цуренко, последняя украинская левая одиночка, проигравшая в третьем туре в пятницу немке Джули Нимейер.

Всем выдающимся украинским игрокам пришлось покинуть страну, чтобы продолжить карьеру. Некоторые, такие как Ангелина Калинина, до сих пор живут на деньги и используют турнирные площадки в качестве тренировочных баз, но Цуренко наконец удалось снять квартиру в Италии и часто тренируется вместе с Мартой Костюк, еще одной талантливой украинской теннисисткой, в теннисном центре под руководством итальянского тренера Риккардо. Пиати давно в Бордигере.