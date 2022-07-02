Ига Святек, занимающая первое место в мире, чувствует себя комфортно, используя свое влияние

Уимблдон, Англия. Ига Свиятек, все еще оставшаяся без шляпы после своей последней победы, сидела в игровом кафе, расположенном высоко над Всеанглийским клубом, и трава все еще училась любить ее.
Вечером в четверг за ее столиком наблюдалось всеохватывающее, расслабленное зрелище привилегированных личностей, но внимание Святек было сосредоточено на другом. Она была о войне в Украине и на показательном матче, который накануне объявила, чтобы помочь собрать деньги для молодых украинцев.
Он состоится 23 июля в Кракове, на родине Святека в Польше. Для Swiatek, занявшей первое место и выигравшей серию из 37 игр, это последний признак того, что она хочет использовать свою новую и быстро расширяющуюся платформу, чтобы делать больше, чем просто продавать обувь и накапливать своих подписчиков в Instagram.
«Это новая позиция, в которой я нахожусь, и я пытаюсь использовать ее наилучшим образом», — сказал Святек. «Но я до сих пор не придумал, как использовать это наилучшим образом, понимаете? Но, конечно же, я хочу показать свою поддержку».
«Я была очень эмоциональна по этому поводу», — сказала она о войне.
Польша, граничащая с Украиной, приняла миллионы украинских беженцев, но Святек, чья работа привела ее на пять континентов, беспокоится, что большая часть остального мира прогрессирует вместе с некоторыми ее товарищами по футболу.
После вторжения России в Украину в феврале многие игроки начали носить на поле ленточки синего и желтого цветов украинского национального флага. На данный момент Святек — одна из немногих неукраинцев, которые до сих пор носят ленту, которую она прикрепляет сбоку к своей шляпе.
«В нашей стране мы понимаем, что идет война, но когда я путешествую, я вижу, что новостей о ней не так много», — сказал Святек. «Конечно, сначала было, но потом все больше и больше тишины. Так что, в принципе, я надеюсь напомнить людям, что война идет. Общество, у нас не долгая память. в опасности, поэтому я думаю, что мы должны напомнить людям».
«Но это только разговоры, я думаю,» сказала она. «Прямо сейчас я очень рад, что мы предпринимаем какие-то действия».
На выставке будет показан матч между Святеком и вышедшей на пенсию звездой польского тенниса Агнешкой Радванской, а также будут собраны средства для поддержки детей и подростков, пострадавших от войны в Украине. Элина Свитолина, самая успешная украинская теннисистка, которая в настоящее время беременна и в настоящее время не участвует в туре, будет председательствовать в жюри. Сергей Стаковский, бывшая звезда украинских мужчин, ныне служащий в украинской армии, сыграет в парном разряде за Радванскую против Святека и его польского партнера.
Естественно, Уимблдон также принял меры, что вызвало много споров в игре, поскольку это единственный теннисный турнир Большого шлема, на который были дисквалифицированы российские и белорусские игроки из-за вторжения. Всеанглийский клуб предпринял болезненный шаг под давлением британского правительства, но клуб устоял, несмотря на то, что его лишили рейтинговых очков в мужском и женском турах.
Святек хотел бы, чтобы между лидерами Тура и всей группой игроков было больше консультаций по поводу решения о лишении очков, хотя Совет игроков WTA с его избранными представителями принимал активное участие в этом процессе.
«Раньше я не уделял особого внимания очкам, потому что мы должны говорить о войне и страдающих людях, а не о очках», — сказал Светик. «Но, конечно, когда я думаю об этом, сейчас для победителей, для людей, которые побеждают и работают очень усердно, это было бы просто несправедливо».
Опросы британского общественного мнения отразили поддержку запрета Уимблдона, даже если другие крупные соревнования по теннису, включая Открытый чемпионат США, не последовали примеру Уимблдона, утверждая, что отдельные спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств.
Коллега Святека в мужском туре: харизматичный и многоязычный Посев № 1 Даниэль Медведев не находится в Лондоне, а вместо этого тренируется (и играет в гольф) на своей базе на юге Франции. Также были дисквалифицированы шесть игроков женского одиночного разряда, вошедших в топ-40, в том числе Арина Соболенко из Беларуси, занявшая шестое место.
Запрет был встречен неоднозначной реакцией во время раундов, как публично, так и в частном порядке, но Святек после долгих размышлений видит точку зрения Уимблдона.
«Я думаю, что это единственный способ доказать, что это неправильно, начать войну и доказать, что их агрессия неправильна», — сказала она.
«Конечно, иногда это несправедливо по отношению к этим игрокам», — сказала она о запрещенной группе. Но мы публичны и имеем влияние. Вот почему мы тоже зарабатываем много денег. Иногда нас везде показывают по телевидению, а спорт был в политике. Я знаю, что люди хотят отделить это, и я также не стал бы участвовать во всех аспектах политики, но с такими вещами так бывает, и иногда ты просто ничего не можешь с собой поделать».
Уимблдон не подтвердил запреты на участие России и Белоруссии во время турнира, но пригласил всех украинских беженцев, поселившихся в районе Уимблдона, посетить турнир в воскресенье.
Самыми яркими противниками российского вторжения в Украину во время турнира были его игроки, в том числе Леся Цуренко, последняя украинская левая одиночка, проигравшая в третьем туре в пятницу немке Джули Нимейер.
Всем выдающимся украинским игрокам пришлось покинуть страну, чтобы продолжить карьеру. Некоторые, такие как Ангелина Калинина, до сих пор живут на деньги и используют турнирные площадки в качестве тренировочных баз, но Цуренко наконец удалось снять квартиру в Италии и часто тренируется вместе с Мартой Костюк, еще одной талантливой украинской теннисисткой, в теннисном центре под руководством итальянского тренера Риккардо. Пиати давно в Бордигере.
— Городок у моря, — сказал Цуренко. «А иногда, когда ты просто ешь вкусную еду и пьешь отличный итальянский эспрессо, и видишь, что тебя окружает красивая природа, какие-то моменты ты забываешь и расслабляешься, и думаешь: «О, жизнь прекрасна. Но это всего лишь секунды». Мне так трудно объяснить это вам, и я надеюсь, что это не кажется, что люди никогда не делают этого, но это похоже на то, что часть меня всегда так напряжена И я думаю, что это будет большое освобождение, когда война закончилось, но не раньше».
Святек, выросшая в скромной семье на окраине Варшавы, не может до конца понять, через что проходят украинцы, но может сочувствовать и полна решимости действовать. Она, как до нее Наоми Осака и 18-летняя американка Коко Гауфф, является частью новой волны звезд WTA, которые ясно дали понять, что не намерены просто оставаться в спорте. В последние недели Гофф громко заявлял о насилии с применением огнестрельного оружия и об отмене Верховным судом США дела Роу против Уэйда.
Мартина Навратилова, бывшая первая ракетка мира, которая до сих пор активна на многих фронтах, наблюдает, как Святек и Гауф находят свой голос.
«Говоря в социальном плане, осведомленность этих двоих действительно может изменить мир», — сказала Навратилова, которая обещает забанить в Твиттере любого, кто говорит ей заниматься теннисом.
Святека еще нет. Она все еще думает, как и где использовать свое влияние, но 23 июля она работает в Кракове.
«Для меня это очень важно», — сказала она. «Это похоже на пятый турнир Большого шлема».
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