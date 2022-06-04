Ига Святек и Коко Гауфф в финале Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин

Коко Гафф18-летний американский феномен, лицо № 1 Ига Суитк Польша в финале Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин в прямом эфире на NBC, NBCSports.com/live, в приложении NBC Sports и Павлин Премиум Суббота в 9 утра по восточному времени.

Гоф, через две недели после празднования своего виртуального окончания средней школы перед Эйфелевой башней, стала с тех пор самым молодым игроком, вышедшим в финал Большого шлема в одиночном разряде. Мария Шарапова Он выиграл Уимблдон-2004.

23-й посев вышел в финал, не проиграв ни одного сета в шести матчах, и ни разу не встречался ни с одним из 30 лучших игроков. Она неуклонно поднималась с момента выхода из Coco Mania на Уимблдоне 2019, когда она вышла в четвертый раунд в возрасте 15 лет.

«Мне нечего терять», — сказала Гауфф после полуфинальной победы над Италией, занявшей 59-е место. Мартина Тревизан. «[Swiatek’s] Однозначно фаворит».

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Святек, чемпионка Открытого чемпионата Франции 2020 года, набрала победную серию из 34 игр, что стало самой длинной серией в женском теннисе с тех пор. Венера Уильямс В 2000 году он выиграл 35 раз подряд.

21-летний игрок поднялся на первое место, когда был австралийцем. Пепельная вечеринка Удивительно, но в марте он ушел на пенсию. Она проиграла всего два сета в последних 26 матчах и разгромила Россию. Дарья Касаткина 6-2, 6-1 в полуфинале.

«Дела идут хорошо, — сказал Святек. «Я также знаю, что мои противники иногда испытывают стресс, поэтому я стараюсь понимать это и не паниковать из-за давления на себя».

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