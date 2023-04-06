Ига Святек считает, что в теннис должны были запретить российских и белорусских игроков

Ига Святек Авторы и права: Alamy

Первая ракетка мира Ига Святек считает, что теннисным властям следовало занять более жесткую позицию, запретив российским и белорусским игрокам играть после вторжения в Украину.

После российского вторжения в феврале прошлого года, которое Москва назвала «специальной военной операцией», многие международные спортивные правила приняли решение запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях.

Однако в теннисе использовался более мягкий подход, поскольку игрокам из двух стран было разрешено соревноваться в качестве нейтральных спортсменов с запрещенными гимнами и флагами своих стран.

Всеанглийский клуб (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) заняли другую позицию, поскольку в прошлом году они запретили игрокам из двух стран участвовать во всех турнирах на травяных кортах Великобритании, включая Уимблдон.

Затем ATP и WTA в ответ лишили Уимблдон рейтинговых очков, а ассоциация была оштрафована.

AELTC и LTA отменили свое решение. Спортсмены из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям в Великобритании в этом году.

Трехкратный победитель турниров Большого шлема Святек считает, что теннисное сообщество должно было быть более напористым с самого начала, но признает, что уже слишком поздно банить игроков.

Она сказала Би-би-си: «Я слышала, что после Второй мировой войны немецким игрокам не разрешалось так же, как японцам и итальянцам, и я чувствую, что такого рода вещи показали бы российскому правительству, что, возможно, это того не стоит».

«Я знаю, что это мелочь, потому что мы всего лишь спортсмены, маленький кусочек мира, но я чувствую, что спорт очень важен, а спорт всегда использовался для пропаганды.

«Это то, что рассматривалось в начале, теннис на самом деле не пошел по этому пути, но сейчас было бы очень несправедливо поступать так со стороны российских и белорусских игроков, потому что это решение должно было быть принято еще год назад».

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В раздевалке WTA говорили о напряжении Чемпионка Australian Open Арина Соболенко Из Беларуси он сообщил, что некоторые игроки были агрессивны по отношению к ней из-за ее национальности.

История продолжается

Святек говорит, что в прошлом году WTA и ATP «отсутствовали лидерские качества», и это привело к тому, что теннис оказался в «грязном месте».

«Я чувствую, что теннис с самого начала мог бы лучше показать, что теннисисты против войны», — добавил поляк.

«Я чувствую, что они могут сделать больше, чтобы подчеркнуть это и высказать свое мнение, а также помочь нам немного лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там очень напряженная».

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