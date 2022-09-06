ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

«Исламское государство» (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за взрыв террориста-смертника в Кабуле. Взрыв произошел недалеко от входа в посольство России в афганской столице, в результате чего погибли 25 человек, в том числе двое сотрудников посольства.

Террористическая группа утверждала, что операцию проводил иностранный боевик. По некоторым данным, нападение было организовано местным отделением Исламского государства, ИГИЛ-Хорасан.

Это первое нападение на дипмиссию в Афганистане, за которое взяло на себя Исламское государство, с момента захвата власти талибами в 2021 году. Ранее российский следственный комитет подтвердил гибель в результате взрыва помощника министра иностранных дел и охранника — россиян.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России

В результате теракта в афганской столице погибли 25 человек, в том числе двое рабочих — CatoTheYounger (@catoletters) 5 сентября 2022 г.

По сообщениям СМИ, большинство жертв составили афганцы, стоявшие в очереди за визами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после нападения на миссию были усилены меры безопасности. Сотрудники посольства почтили память погибших минутой молчания во время переговоров Лаврова со своим таджикским коллегой Сыроджиддином Мохради в Москве.

Россия была одной из немногих стран, сохранивших дипломатическую миссию в Кабуле с тех пор, как год назад к власти в Афганистане пришли талибы.

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После захвата власти в 2021 году Афганистан неоднократно становился свидетелем террористических атак, ответственность за которые талибы возлагают на «Исламское государство» в Хорасане. В середине августа в мечети Кабула во время вечерней молитвы произошел мощный взрыв, в результате которого погибли десятки человек.

RT с дополнительным вкладом GVS News Desk