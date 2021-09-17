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Игорь Чинаков хочет получить премию Columbus Blue Jackets 2020

17 сентября, 2021
Boleslava Sokolova

Его смех начался, как только Игорь Чинаков услышал фразу «ночь вербовки» в вопросе ранее на этой неделе.

20-летний Чинаков все еще находится на начальной стадии изучения английского языка, но он знает этот термин и сколько людей были шокированы, когда Р.Выбран Blue Jackets на 21-е место в драфте НХЛ 2020 года. Он даже был удивлен, несмотря на то, что ожидал пройти где-нибудь в первых двух раундах на втором году драфта НХЛ.

«Я тоже был в шоке», – сказал Чинаков во вторник на Nationwide Arena, используя переводчика Антона Полтерева для своего первого интервью с момента его прибытия 7 сентября. Это был период небольшого шока … а затем он нарастал “.

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59-летний нападающий Игорь Чинаков катается на коньках во время тренировочного лагеря Columbus Blue Jackets в Ohio Health Ice House в Колумбусе во вторник, 15 сентября 2021 года.

«Блю Джекетс» вступили в бой, оставаясь рядом, поскольку Чинахов выиграл лучшего новичка КХЛ с 10 голами, семью передачами и 17 очками в новом сезоне. «Авангард» также помог «Омску» выиграть Кубок Гагарина со счетом 5: 2-7 в квалификации и забил после этого отличный гол. Подписано с Колумбом Редкий ход для перспектив Росси.

Как правило, лучшие перспективы из этой страны, как правило, проводят несколько лет в КХЛ, прежде чем приехать в Северную Америку, чтобы начать свою карьеру в НХЛ. Ченахов надеется ускорить процесс.

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