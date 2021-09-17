Игорь Чинаков хочет получить премию Columbus Blue Jackets 2020

Его смех начался, как только Игорь Чинаков услышал фразу «ночь вербовки» в вопросе ранее на этой неделе.

20-летний Чинаков все еще находится на начальной стадии изучения английского языка, но он знает этот термин и сколько людей были шокированы, когда Р.Выбран Blue Jackets на 21-е место в драфте НХЛ 2020 года. Он даже был удивлен, несмотря на то, что ожидал пройти где-нибудь в первых двух раундах на втором году драфта НХЛ.

«Я тоже был в шоке», – сказал Чинаков во вторник на Nationwide Arena, используя переводчика Антона Полтерева для своего первого интервью с момента его прибытия 7 сентября. Это был период небольшого шока … а затем он нарастал “.

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«Блю Джекетс» вступили в бой, оставаясь рядом, поскольку Чинахов выиграл лучшего новичка КХЛ с 10 голами, семью передачами и 17 очками в новом сезоне. «Авангард» также помог «Омску» выиграть Кубок Гагарина со счетом 5: 2-7 в квалификации и забил после этого отличный гол. Подписано с Колумбом Редкий ход для перспектив Росси.

Как правило, лучшие перспективы из этой страны, как правило, проводят несколько лет в КХЛ, прежде чем приехать в Северную Америку, чтобы начать свою карьеру в НХЛ. Ченахов надеется ускорить процесс.

«Это было просто решение, которое мы приняли», – сказал он. «Я поговорил со своей семьей, поговорил со своим агентом и решил, что развитие здесь будет для меня более полезным».

Большие перемены для Игоря Чинакова

Менее чем через год после того, как команда «Блю Джекетс» бросила пасть в ночь сопротивления Чинахова, они уже готовят зелье для своего состава в тренировочном лагере, начинающемся на следующей неделе. Он также привык к новой стране, новому дому, новым товарищам по команде и новым тренерам, и при этом немного избавился от ржавчины на этой неделе во время краткосрочного лагеря развития, а также поездки в северный Мичиган на Турнир перспектив НХЛ в Траверс-Сити.

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«Первые несколько дней были трудными только из-за разницы во времени», – сказал Чинаков, которого сопровождал агент Шуми Бабаев в Колумбус. “Как только я приспособился к разнице во времени, все стало хорошо. Мне нравятся (развивающие) лагеря, мне нравятся тренировки. Теперь это просто отличная атмосфера, и все позитивно”.

Так было с черновой ночи.

Чинахов преуспел в стартовом составе КХЛ под руководством бывшего тренера НХЛ Боба Хартли, который сравнил бросок молодого вингера с ударом бывшей звезды «Колорадо» Джо Сакича, который сейчас является генеральным менеджером франшизы. Это большое сравнение, но Хартли знал бы лучше после тренировки с Сакичем в Колорадо.

Бросок Чинакова, который он показал, сравняв счет в овертайме «Джекетс» со счетом 4: 3 в четверг, чтобы начать потенциальный турнир, имеет калибр НХЛ. Другие части его игры потребуют работы, чтобы стать постоянным игроком лучшей лиги мира. И это только леденцы. Есть также новый язык, который нужно выучить, город, который нужно исследовать, и образ жизни, который стоит принять.

Хорошо, что он не пройдет один.

Будущее голубых жилетов – восходящие русские?

Чинаков уже поговорил с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым, который связался с молодым нападающим после того, как его взяли на работу, чтобы сообщить ему свои контактные данные. Он также отправится на сборы со своим российским коллегой Даниилом Тарасовым.

Вместе эти два человека могут лечь в основу следующих этапов изменения меню в русском стиле. «Блю Джекетс» все еще ждут подписания престижных форвардов Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова, которые через пару лет могут оказаться в «Колумбусе».

Воронков, 21-летний старший игрок, выбранный в четвертом раунде драфта-2019, теперь является капитаном казанского казанского «Ак Барса» с одним годом до конца его контракта. Марченко был выбран во втором раунде драфта-2018, и у динамичного 21-летнего левого нападающего СКА из Санкт-Петербурга осталось два года до его контракта.

Без преувеличения можно представить себе через два года всероссийскую линию атаки «Блю Джекетс»: Марченко на левом фланге, Воронков в центре и Шенахов справа.

«Я немного поговорил об этом с Марченко, – сказал Чинаков, улыбаясь. “Я справа, он слева … Как бы это было? Но это было на очень короткое время. Серьезных разговоров пока нет”.

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Не могу дождаться, чтобы поиграть

На данный момент Чинахов по-прежнему сосредоточен на этом сезоне, и он делает все возможное, чтобы стать ключевым игроком в НХЛ. Он еще не решил, начинать ли он в НХЛ или сначала забивать с «Кливленд Монстерс» в Американской хоккейной лиге, но ему не терпится увидеть, к чему приведет его путешествие.

Чинаков сказал о предстоящем турнире: «Я не могу дождаться этого момента, потому что я не играл ни в одном матче с мая, поэтому любая игра на данный момент будет хорошей. Не могу дождаться, чтобы сыграть. Я хочу показать Мой лучший. Многие игроки стартовали в этом всевозможных чемпионатах в своей карьере, так что это отличная возможность показать, на что я способен. Затем тренеры решат ».

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