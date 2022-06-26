Игра «бей и беги», получившая обновление как отличная игра с открытым миром

Симпсоны: бей и беги Переработан как отличная игра с открытым миром с новыми функциями. Для тех, кто не знает оригинальную игру, Симпсоны: бей и беги Это была игра, похожая на GTA, выпущенная в эпоху PS2, которая позволяла фанатам испытать Спрингфилд в полуоткрытом мире. Из-за технических ограничений игры Спрингфилд разделен на уровни, каждый со своей повествовательной целью и играбельным членом семьи Симпсонов. Она широко считается одной из лучших лицензионных игр, так как невероятно весело ездить по движущемуся городу, угонять машины, возить горожан и пробовать все забавные отсылки. Более того, в ней присутствуют инопланетяне, что всегда является хорошим дополнением к любой игре.

Было много Обновленные Симпсоны: Бей и беги И похоже, фанат пытается воплотить это в реальность. Количество повторных подписок на YouTube начинает меняться Симпсоны: бей и беги С переработанной современной графикой, единым непрерывным открытым миром вместо игры, разделенной на уровни или регионы, и даже мультиплеером. Это очень амбициозный проект, но Рипс заявил, что он делается исключительно в развлекательных целях и никогда не будет доступен для публики. Понятно, что повторное введение, скорее всего, не будет связано с какими-либо юридическими последствиями со стороны Fox/Disney, так что это решение имеет смысл.

Однако, учитывая тот факт Возможность реконфигурации Симпсоны: бей и беги был представлен Одним из производителей оригинальной игры это может привести к официальному переизданию. Поскольку запросов на ремастер этой популярной игры очень много, поддержка фан-проекта reubs может свидетельствовать о том, что Disney очень заинтересован в официальной версии этой игры. Ведь желание измениться Губка Боб Квадратные Штаны: Битва за Низ Бикини В конечном итоге это привело к тому, что THQ Nordic стала реальностью.

Хочешь увидеть ремастеринг от Симпсоны: бей и беги? Дайте мне знать в комментариях или напишите мне TwitterCade_Onder.