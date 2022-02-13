Игра в бридж насчитывает века и множество «плохих карт» — The Loveland Reporter-Herald

Недавняя игра в бридж с тремя друзьями подняла тему «плохих карт».

Под этим я не имею в виду застрявшие, согнутые или порванные карты, я имею в виду, что рука из 13 карт имеет меньше очков, чем требуется.

Для тех, кто не играет в бридж — к сожалению, когда мое желе пройдет, их будет намного меньше — количество очков определяет ценность раздаваемой руки.

Тузы считаются четырьмя, короли — тремя, дамы — двумя, валеты — одним; К последним «почестям» подходят десятки, но не в счет.

Я играю в бридж уже 64 года после того, как начал свой первый год в колледже — я фактически играл в течение двух лет в старшей школе.

Мои коллеги на протяжении многих лет подтвердят тот факт, что я регулярно получаю «плохие карты», руки менее 10 очков (средний показатель, если все руки равны).

По статистике средний возраст должен быть старше 64 лет. Однако я подтверждаю, что у некоторых парней в Бостоне были хорошие руки в течение 64 лет, и я не могу поверить в их удачу.

Что ж, двигаясь дальше, я обнаружил, что жалобы не изменили карточных богов.

Как ни странно, в последний раз, когда я играл, у меня были хорошие карты в течение двух раундов, прежде чем я вернулся к норме.

Один из моих оппонентов заворчал после того, как я разыграл руку Джеком из Ярборо.

Прежде чем объяснить вам Ярборо, я должен обсудить происхождение Моста, потому что Ярборо был лишь одним из участников игры.

Бридж является членом группы трюковых игр и происходит от виста.

Идея игры в карты возникла в Италии и Франции в начале 16 века.

Французский врач и писатель Рабле упомянул в одном из своих произведений игру под названием «Триумф».

В 1526 году итальянец Франческо Берни написал старейший из известных учебников игры, похожей на вист, которую он назвал «Триомфи» (украденный из «Триумфа»?).

Игра просуществовала несколько столетий, прежде чем стать «березкой» в 19 веке.

Джон Коллисон написал первый свод правил моста, датированный 1886 годом, под названием «Берех на западно-русском языке», за который благодарна русская община Константинополя.

Но ждать! Другая возможность состоит в том, что британские солдаты изобрели игру во время Крымской войны (возможно, в ожидании атаки легкой бригады). Предположительно они назвали его Галатским мостом, по которому шли в кафе, где играли в карты (ждут заказов?).

Тем временем на ферме — или в клубе — где британцы играли в карты, Чарльз Андерсон и Рассел Андерсон Пелхэм, 2-й граф Ярборо, пытались заработать несколько долларов на своих карточных приятелях.

Он предлагал шансы 1000 к 1 для любого игрока, что игрок / тег получит руку из 13 карт, полностью состоящую из карт дьявольского ранга до девяти.

Мы не знаем, сколько он выиграл от этой ставки, но эта рука стала известна как Ярборо.

Давайте рассмотрим, как работает Chas-Etc. заработать деньги Ваши шансы получить эту руку (если только вы не играете с товарищем из моих прибыльных рабочих дней, который был карточным волшебником) примерно 1 к 1828.

Это сделало его ставку прибыльной. Мы вычисляем (как он и должен был) вероятность следующим образом: В колоде из 52 карт 32 карты расположены через девятки. Количество возможных рук в бридже равно 635 013 559 600, поэтому мы должны разделить это число на количество возможных Ярборо (32! Разделить на 13! Умножить 19!) 347 373 600 — поверьте мне в этой математике, когда-то в прошлом веке это была моя специальность.

Результат расчета составляет 0,054703% или примерно 1 на 1828.

Думаю, за 64 года игры в бридж у меня был как минимум один (но я не ставлю карты на кон).

Эрл умер).

Игра развилась после Эрла, и игра стала мной и моими друзьями (пожилыми людьми).

Играйте сегодня.

Бридж достиг своего пика в 1940-х годах, когда 44% домохозяйств играли в контрактный бридж.

В эту игру по-прежнему широко играют, особенно среди пенсионеров (пожилых людей): в США насчитывается около 25 миллионов игроков.

Мы с генеральным директором сочли это дешевым развлечением, пока я защищал страну (шпор нет). Шесть пачек пива и тарелка попкорна заставляли вечера проходить незаметно, так как мужьям наших подруг, которые ложились спать, платили столько же.

Именно тогда я впервые заметил свои «плохие карты».