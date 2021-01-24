Игра в русскую рулетку с американской демократией

В интервью Fox News 19 июля 2020 года президента Трампа напрямую спросили, примет ли он результаты предстоящих президентских выборов – вопрос, на который раньше никогда не было ответа.

Президент не дал определенного ответа, но сказал, что подождет, поставив под сомнение основные ожидания демократии в отношении мирной передачи власти. В то время казалось, что это «дело Трампа», но для тех из нас, кто изучает демократическую рецессию, это заявление является угрожающим знаком, которое должно произойти. 6 января 2021 года толпы сторонников Трампа обрушились на Капитолий США, и реакция президента больше не была политической риторикой, а реальной угрозой американским демократическим ценностям.

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На протяжении десятилетий исследователи демократизации работали над тем, чтобы понять характеристики демократий и то, что отличает демократический режим от диктатуры. По поводу перечня необходимых и достаточных качеств демократии существует множество разногласий. Однако общим знаменателем всех действий и символов демократии всегда являются «свободные и справедливые выборы». Страны, недавно свергнувшие диктаторские режимы, борются с различными аспектами демократического порядка, но минимальное ожидание от всех демократических режимов заключается в установлении конкурентного, свободного и справедливого избирательного процесса. Удивительно, что наш собственный президент в Соединенных Штатах и ​​различные выборные должностные лица по всей стране, в том числе некоторые из Северной Каролины, подняли этот вопрос.

Нет сомнений в том, что демократии, как и диктаторские режимы, не являются устойчивыми структурами. Без приверженности и преднамеренных тенденций демократии будут стагнировать и приходить в упадок. Этому нас научила недавняя и древняя история. Однако фальсификация выборов никогда не была проблемой в Соединенных Штатах. Это не означает, что в улучшении качества нашего избирательного процесса нет необходимости. Демократии в процессе. Такие вопросы, как прорастание, финансирование избирательной кампании и дезинформация, были определены как вызовы на пути повышения качества выборов в США. Кроме того, в последние десятилетия мы стали свидетелями глобального технологического взрыва, который привел к росту внешних онлайн-угроз. Мы никогда не сталкивались с внутренним мошенничеством при голосовании. Все претензии президента и выборных должностных лиц в этом году безосновательны и бездоказательны.

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Необоснованные обвинения в фальсификации выборов представляют собой опасный политический маневр. Как ведущая мировая демократия, несмотря на то, что мы потратили более 700 миллиардов долларов на наши вооруженные силы, нашим самым большим активом является наша мягкая сила, наша репутация. Политики, которые хотят набрать очки у своих местных избирателей, используя опасную риторику, которая ставит под сомнение благополучие американской демократии, нашу глобальную репутацию, наши дипломатические отношения и, в конечном итоге, наше глобальное лидерство.

6 января 2021 года не только наша американская демократия подверглась прямому нападению, но и была завоевана наша позиция в мировом управлении. На восстановление нашей дипломатии ушло много лет. Когда наше собственное столичное здание наводнено внутренними террористами, которые хотят изменить исход наших демократических выборов, как может посольство США за границей дать указание избирателям других стран сохранять спокойствие и принять результаты демократических выборов? Самое главное, как мы можем посоветовать политическим деятелям других стран уважать результаты демократических выборов, когда наш президент и многие избранные должностные лица отказываются приходить на избирательные участки и вместо этого подстрекают к насилию, основываясь на воображаемых сообщениях о фальсификации избирателей?

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В этих условиях бывший президент Дональд Дж. У. Буш исключил нас из недопустимого акта подстрекательства к насилию против правительства США. Единственный выход – обвинить Трампа. Ничего меньшего было бы достаточно, чтобы послать ясный и убедительный сигнал о том, что мы не потерпим жестоких нападений не только на американский народ, но и на демократические институты.

Это будет нелегкое решение для республиканцев в Сенате, но оно будет необходимо, чтобы остановить рост крайне правого экстремизма, который очень поощрялся в период президентства Трампа. Пока согласовываются даты обвинительного заключения Сената, мы видим признаки раскола республиканской партии, не знающей, как действовать в период после Трампа. Есть только один способ – отложить политические расходы ради нашей демократии и восстановить наше лидерство в мире. Я надеюсь, что члены Конгресса смело встанут на сторону страны в решающий момент нашей американской истории.

Д-р Ингрид Беко – адъюнкт-профессор политологии и директор программы международных исследований Университета Западной Каролины. Его книга «Политика гендерного равенства в Европейском союзе» была опубликована Балгрейвом в 2015 году, и в настоящее время он работает с Рутледжем над завершением своего второго книжного проекта, в котором исследуется роль пола при назначении на руководящие должности в посткоммунистической Центральной и Восточной Европе. .