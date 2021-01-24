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Игра в русскую рулетку с американской демократией

24 января, 2021
Vsevolod Egorov

В интервью Fox News 19 июля 2020 года президента Трампа напрямую спросили, примет ли он результаты предстоящих президентских выборов – вопрос, на который раньше никогда не было ответа.

Президент не дал определенного ответа, но сказал, что подождет, поставив под сомнение основные ожидания демократии в отношении мирной передачи власти. В то время казалось, что это «дело Трампа», но для тех из нас, кто изучает демократическую рецессию, это заявление является угрожающим знаком, которое должно произойти. 6 января 2021 года толпы сторонников Трампа обрушились на Капитолий США, и реакция президента больше не была политической риторикой, а реальной угрозой американским демократическим ценностям.

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На протяжении десятилетий исследователи демократизации работали над тем, чтобы понять характеристики демократий и то, что отличает демократический режим от диктатуры. По поводу перечня необходимых и достаточных качеств демократии существует множество разногласий. Однако общим знаменателем всех действий и символов демократии всегда являются «свободные и справедливые выборы». Страны, недавно свергнувшие диктаторские режимы, борются с различными аспектами демократического порядка, но минимальное ожидание от всех демократических режимов заключается в установлении конкурентного, свободного и справедливого избирательного процесса. Удивительно, что наш собственный президент в Соединенных Штатах и ​​различные выборные должностные лица по всей стране, в том числе некоторые из Северной Каролины, подняли этот вопрос.

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