Игра с открытым миром с Ghost of Tsushima Vibes, Tight Combat

Через пять месяцев после того, как я написал о китайской игре в жанре экшн Особенности воздушного бояУ меня есть еще Здорово показать вам. Несмотря на дурацкое название, Проект: Воспринимающий Это грустная политическая драма, которая дает мне немного Призрак Цусимы ударный инструмент. Но Проект: Воспринимающий Это выходит за рамки стандартного боя, похожего на Souls. И когда я увидел главного героя, бегущего к стене — это было тогда, когда действительно Он стал обращать внимание.

Проект: Воспринимающий — Дебютный трейлер | Игры для PS5 и PS4

Большинство врагов — люди, а это значит, что основное внимание уделяется выяснению того, как уклоняться от атак и разбивать им головы ударом. По мере накопления опыта главный герой Может превратиться в цветы Он будет прыгать по стенам через вращающиеся платформы. Мне не терпится увидеть весь спектр способностей, когда игра будет близка к запуску.

Уся — китайский литературный жанр, в котором странствующие герои путешествуют по Китаю, чтобы бороться за справедливость. Проект: Воспринимающий Он хорошо сочетается с этим типом. Главный герой, позже известный как Маска Верности, погибает в бою, его правитель убит и возвращается к жизни в виде замаскированного призрака, заставляя его чувствовать себя Призрак Цусимы. Преданность продолжает бороться с маской Умбры, мятежника, который, кажется, любит предаваться моральной философии. «Эта земля принадлежит всем ее обитателям», — сказал злодей, сражаясь с героем на поле цветов. «Будь то Лян или Тан, не все ли равно, как называется орден?» как черт. У нас есть моральный урок посреди битвы не на жизнь, а на смерть. Я люблю его.

Есть только одна проблема — локализация ужасна. Описания стилизованы таким образом, что создается впечатление, что они были дословно переведены с китайского. Мне трудно анализировать то, что переводы пытаются мне сказать. Трейлер вполне понятен, поэтому я надеюсь, что это просто маркетинговый провал.

Проект: Воспринимающий У него пока нет даты выхода, хотя он был подтвержден на PlayStation 4 и 5. Неясно, будет ли он выпущен на других платформах в будущем.