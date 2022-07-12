Игра Assassin’s Creed Liberation удалена, но ее владельцы по-прежнему смогут получить к ней доступ.

Модернизация

Ubisoft пояснила, что отключение Assassin’s Creed Liberation HD в Steam повлияет только на онлайн-функции и загружаемый контент, и игроки по-прежнему смогут получить доступ к купленным играм после завершения процесса.

«Как упоминалось в нашей статье поддержки, предстоящее закрытие затронет только DLC и онлайн-функции. Существующие владельцы этих игр по-прежнему смогут получить к ним доступ, играть или повторно загружать их», — говорится в заявлении издателя для VG247.

«Наши команды работают с нашими партнерами, чтобы обновить эту информацию во всех витринах, а также оценивают все варианты для игроков, которые будут затронуты, когда эти сервисы онлайн-игр будут закрыты 1 сентября 2022 года. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы делать все, что мы может позволить играть в эти игры. Старые по-прежнему доступны в наилучших возможных условиях для игроков, и это то, над чем мы работаем».

Ubisoft и Steam обновили язык на странице, чтобы отразить это. Страница Steam, на которой ранее говорилось: «Обратите внимание, что эта игра будет недоступна после 1 сентября 2022 года», теперь гласит: «DLC для этого продукта, а онлайн-предметы и функции станут недоступными с 1 сентября 2022 года. Базовая игра будет по-прежнему доступна». быть играбельным».

Ubisoft уточняет использование слова «выведен из эксплуатации» для обозначения большего количества своих цифровых продуктов. Специальная статья поддержкис которым вы можете ознакомиться по ссылке.

Итак, ТЛ; DR, если у вас уже есть игра и DLC для этих других игр, вы сможете получить к ним доступ и повторно загрузить их после 1 сентября. Однако игры не будут доступны для покупки новым клиентам.

Оригинальная история: Assassin’s Creed Liberation удалена из Steam и вскоре станет недоступна даже для купивших ее игроков

ты можешь помнить Кредо Убийцы Освобождение: это единственная игра в серии с чернокожей женщиной-героем, первоначально выпущенная для PlayStation Vita в 2012 году, а затем в 2014 году была переработана в формате HD для Xbox 360, PlayStation 3 и ПК.

Но даже если вы приобрели игру в какой-то момент в прошлом, похоже, вы не скоро сможете в нее играть. Согласно примечанию на странице игры в Steam, Кредо Убийцы Освобождение HD Он будет недоступен после 1 сентября 2022 года. Это касается того, купили вы его или нет. Его уже списали.

Это означает, что если в какой-то момент жизни игры вы решите приобрести ее через Steam, вы не сможете получить доступ и играть в эту однопользовательскую игру с сентября. Так что взгляните на Онлайн-доски объявлений И Социальные медиа Это показывает, насколько непопулярна эта идея.

Да, вы по-прежнему сможете получить доступ к копии игры через Assassin’s Creed 3 Remastered, но это не отдельная версия игры, за которую вы, возможно, заплатили. Игра также была частью набора во время летней распродажи в Steam. некоторые игроки Они сообщили, что купили игру во время распродажи и не смогут в нее играть (плюс обратите внимание, что другие игры также удалили DLC).

Другие чувствуют тревогу Что это создает прецедент для владения цифровыми играми и может вдохновить других издателей продолжать лидировать в будущем. Поскольку потребители уже беспокоятся о цифровых правах на игры после их списания, этот последний шаг посылает тревожный сигнал.

«Мы не принимаем решения о том, чтобы легко отказаться от устаревших игровых сервисов Ubisoft, и в настоящее время наши команды оценивают все варианты, доступные для игроков, которые пострадают, когда эти онлайн-игровые сервисы будут закрыты 1 сентября 2022 года», — сказал Ubisoft VG247. Когда попросили прокомментировать.

«Мы также работаем с нашими партнерами над обновлением этой информации во всех магазинах, чтобы игроки были полностью проинформированы об удалении онлайн-сервисов в момент покупки, а также через нашу статью поддержки, где мы поделились новостями». Издатель указал, что сообщит нам, если будет обновление его подготовленных заметок, в частности, касающихся Liberation.

Что касается самой Liberation, игра представляет собой описательный рассказ о мире Assassin’s Creed, а название было выпущено Abstergo Industries для публики в качестве пропагандистского инструмента, чтобы показать, что война между ассасинами и тамплиерами не такая черно-белая, как некоторые могут подумать. Конечно, это шедевр, и, по крайней мере, на мой взгляд, он был более захватывающим, чем Assassin’s Creed 3 (игра, выпущенная в свое время в качестве дополнения).