Игровая Bluetooth-гарнитура Corsair HS70 идеально подходит для домашних геймеров

Джош Голдман / CNET



Corsair HS70 Bluetooth Headset – это проводная игровая гарнитура. Якобы, это не имеет особого смысла, поскольку Bluetooth является частью его названия и всего остального. Хитрость в том, что беспроводная часть не предназначена для игр. Хотя для некоторых это может быть недостатком, это может быть невероятно полезно, если вы ищете игровую гарнитуру, которую можно использовать не только для поиска снайпера.

Bluetooth HS70 в первую очередь предназначен для подключения к телефону или планшету, который будет использоваться для голосового чата, телефонных звонков, прослушивания музыки или чего-либо еще, где вы используете наушники Bluetooth, но не для игр. Ну, это не геймплей, где не важны ни лаги, ни качество звука. Таким образом, HS70 имеет разъемы USB и 3,5 мм.

Джош Голдман / CNET



Наилучший звук, который вы получаете от HS70, – это использование кабеля USB-C-USB-A вашего компьютера. Он поддерживает Windows Sonic для наушников, что обеспечивает превосходный пространственный звук во время игры. Вы также можете использовать приложение iCue компании для Windows или macOS, чтобы получить доступ к предустановкам эквалайзера или настроить уровни микрофона и боковую высоту звука. Для консольных игр есть вход 3,5 мм и встроенный направленный кабель, который можно использовать с консолями Xbox или PlayStation или подключить непосредственно к Nintendo Switch.

При использовании проводного подключения вы можете одновременно подключиться к телефону по беспроводной сети. Для пользователей Switch это важно, так как большинство игр в нем многопользовательские. Служба поддержки в чате требует, чтобы вы делали это через приложение Nintendo.. Для меня это здорово, потому что это простая настройка, поэтому я не пропускаю важные телефонные звонки, тексты и уведомления во время игры в полноэкранном режиме на моем компьютере: просто подключите USB-кабель, включите наушники, и я м полностью подключена.

Джош Голдман / CNET



Приятно также то, что она не обязательно похожа на игровую гарнитуру. Как и многие люди, большую часть прошлого года я провел в видеочате, занимаясь этим. Работа из дома. Если не считать съемного микрофона, HS70 выглядит как обычная пара накладных наушников. Отчасти досадно, что нет встроенного микрофона, поэтому вам не пришлось использовать съемный микрофон.

Гарнитура достаточно удобна для использования в течение всего дня (хотя через некоторое время она может нагреться). Кнопка отключения звука позволяет мне быстро блокировать любой фоновый шум. И снова, я могу следить за своим телефоном по беспроводной сети, работая с проводом. Кроме того, я могу легко вставать и уходить из-за стола, не отключаясь от потоковой передачи музыки на телефоне.

В ( И ), Что является справедливой ценой за то, что вы получаете. Это опять же не беспроводная игровая гарнитура, а проводная игровая гарнитура с технологией Bluetooth. С другой стороны, если вам нужна беспроводная игровая гарнитура, вот некоторые из лучших Варианты PS5 И X-Box.